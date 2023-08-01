https://sputniknews.com.tr/20230801/israilden-abdye-ic-islerimize-karismayin-1074224975.html

İsrail'den ABD'ye: İç işlerimize karışmayın

İsrail'den ABD'ye: İç işlerimize karışmayın

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasıyla... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T09:21+0300

2023-08-01T09:21+0300

2023-08-01T09:23+0300

dünya

israil

abd

benyamin netanyahu

joe biden

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Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta, İsrail'deki yargı reformu ile ilgili uluslararası tepkileri değerlendirdi.16 yıllık iktidarı boyunca diğer demokrasilerin iç işleriyle ilgili tartışmalara yönelik hiçbir yorumda bulunmadığını savunan Netanyahu, "İsrail hakkında herkesin bir fikri var, Fransa'daki ayaklanmalar, oradaki protestolar veya diğer ülkelerde yaşanan tartışmalar hakkında fikirleri yok" şeklinde konuştu.Netanyahu, halihazırda ABD'de yargı ile yürütme arasında büyük bir tartışma olduğunu savunarak, "Bu konuda yorum yapmak gerçekten umurumda değil" ifadesini kullandı.Uluslararası baskılardan etkilenmeyeceklerini belirten Netanyahu, İsrail'de seçilmiş hükümet olarak kendi kararlarını vereceklerini kaydetti.İsrail Meclisi, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren yargı reformu yasa tasarısını 24 Temmuz'da kabul etmişti.İlk kez 5 Ocak'ta duyurulan tasarı hükümet ile muhalefet arasında müzakerelere ve sert tartışmalara neden olmuş, ülke çapında da kitlesel protestolara yol açmıştı.Tartışmalı yargı düzenlemesinin meclisten geçmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugünkü oylamanın mümkün olan en az çoğunlukla gerçekleşmesi talihsizlik" ifadesine yer verilmişti.Açıklamada, Başkan Joe Biden'in bir demokrasideki büyük değişikliklerin kalıcı olması için mümkün olan en geniş fikir birliğine sahip olunması gerektiğini dile getirdiği ve ABD'nin İsrailli liderlerin siyasi diyalog yoluyla daha geniş bir fikir birliği oluşturma çabalarını desteklemeye devam edeceği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230725/eski-israil-basbakani-olmert-ic-savasin-esigindeyiz-1073937387.html

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