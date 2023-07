https://sputniknews.com.tr/20230801/ingilterede-yangin-endiseleri-nedeniyle-gocmen-gemisine-gelisler-ertelendi-1074220540.html

İngiltere'de yangın endişeleri nedeniyle göçmen gemisine gelişler ertelendi

İngiltere'de 500 erkek sığınmacının konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine taşınacak 50 kişilik ilk grubun gelişi ikinci kez ertelendi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

İngiliz medyasına göre 50 erkek göçmenin gemiye getirilişi Dorset ve Whiltshire İtfaiyesi'nin prosedürüne takıldı.İtfaiyenin gemide koridorların dar olduğu, geminin limana yanaşık kısmında yalnızca iki yangın çıkışı bulunduğu, yeterli can yeleği olmadığı ve kalabalık olacağı endişelerinin ardından ilk olarak geçen hafta iptal edilen göçmenlerin getirilişi bu hafta ikinci kez ertelendi.İngiliz medyasında, göçmenlerin bu hafta içinde getirilebileceği ihtimalinin hala bulunduğuna da işaret edildi.The Times gazetesinde bugün yer alan bir haberde itfaiyenin dün itibarıyla geminin yangın güvenliğiyle ilgili raporunu hala onaylamadığı bilgisi yer almıştı.Gazetenin ulaştığı kaynaklar, 2017'de 72 kişinin ölümüne neden olan Grenfell kulesi yangınını hatırlatarak, gemi için "Yüzen Grenfell olabilir" ifadelerini kullanırken İçişleri Bakanlığı bugün yapılan açıklamasında düzenlemelere uygun şekilde son hazırlıkların devam ettiğini duyurmuştu.'Zafer olarak görüyoruz'Öte yandan gemiye taşınacak göçmenlerle dayanışma göstermek ve ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunmak için hazırlık yapan insan hakları oluşumu Stand Up To Racisim Dorset grubu, gelişlerin ertelenmesi kararı ardından karşılama gösterisini ertelediğini duyurdu.Grubun Eş Başkanı Lynne Hubbard, "Vurguladığımız sağlık ve güvenlik sorunları nedeniyle yarın göçmenler gemiye getirilmeyecek. Bunu bir zafer olarak görüyoruz ve yarınki dayanışma gösterimizi gerçekten gelecekleri güne kadar erteliyoruz." dedi.İngiltere'de itfaiye ve kurtarma görevlilerinin 105 yıllık sendikası İtfaiyeciler Birliği de konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparak, "Hükümetin aksine yangın ayrımcılık yapmaz. Sığınmacıları yangın risk değerlendirmesi doğru şekilde yapılmamış konaklama yerlerinde kalmaya zorlamak hem savunmasız mültecilerin hem de itfaiyecilerin güvenliğine yönelik düşüncesizce atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.Paylaşımda İçişleri Bakanlığının gemi seçeneği ucuz olduğu için seçtiği açıklaması hatırlatılarak, "Bu, para biriktirmenin en yüksek öncelik olması, insanların hayatlarının ise ikincil olarak ele alınması yaklaşımının iğrenç bir göstergesidir." ifadeleri yer aldı.Açıklamada "Herkesin güvenli bir yerde yaşama hakkı vardır." denilerek göçmenlerin gemiye yerleştirilmesi planından vazgeçilmesi yönündeki tüm çağrıların desteklendiği de vurgulandı.500 kişinin yerleştirilmesi planlanıyorİngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.Dorset bölgesinin Weymouth kentindeki Portland limanına 18 Temmuz'da yanaşan Bibby Stockholm'ün tamamı erkek 500 göçmeni ağırlaması planlanıyor. İki kişilik odalarda kalacak göçmenlerin gemiye taşınmasının 18 ay içinde yapılması hedefleniyor.Hükümet, gemide barındırılacak kişilerin, yalnızca İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren 18 ila 65 yaşındaki yetişkin erkeklerden oluşacağını açıklamıştı.Ülke genelindeki otellerde kalan göçmenlerin İngiltere'deki vergi mükelleflerine günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olduğu belirten hükümet, 2 binden fazla mülteciyi ise Lincolnshire ve Essex'teki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşımayı planlıyor.Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunuyor.

