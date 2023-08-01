https://sputniknews.com.tr/20230801/imamoglundan-dikkat-ceken-gorusme-chpde-degisim-tartismasi-yerel-secime-ayarli-1074223935.html

İmamoğlu'ndan dikkat çeken görüşme: CHP'de değişim tartışması yerel seçime ayarlı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken görüşme: CHP'de değişim tartışması yerel seçime ayarlı

CHP’de 'değişim' tartışması sürüyor. Parti içinde bir grup değişimin yerel seçimden sonra olması gerektiği görüşünde. Yerel seçime Kemal Kılıçdaroğlu ile... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T08:00+0300

2023-08-01T08:00+0300

2023-08-01T08:00+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

görüşme

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14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’de başlayan değişim tartışması 2. ayını geride bırakırken hızından bir şey kaybetmedi. Taraflar pozisyonlarından geri adım atmazken tüm çaba mahalle delege seçimlerinden başlayarak kurultay sürecinin şekillendirilmesi üzerine harcanıyor. Milliyet'in haberine göre, CHP'li bir kaynak değişim tartışmasının aslında yerel seçimle bağlantılı olduğunu şu sözlerle anlattı:“Parti içinde kurultayı yerel seçim sonrasına bırakıp, orada Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını açıklamasına yönelik bir beklentinin Genel Başkanı destekleyenlerde dahi olduğunu söyleyebilirim. Genel Başkanı destekleyenler de yerel seçimden sonra bir değişiklik olmasını istiyor. Genel eğilim ise, ‘yerel seçime genel başkanla gitmeliyiz’. Yerel seçimde ittifaklar olmaksızın çok zorlanacağımız açık. Herkes ‘bu işi en iyi yapacak adam genel başkan’ diye bakıyor meseleye. Başka türlü çok zor. İYİ Parti’yle veya diğer partilerle başka bir ismin uzlaşı bulması kolay olmayabilir.”'İmamoğlu karşısına çıkmazsa Kılıçdaroğlu kazanır'Ancak yerel seçimlerde başarı sağlanması halinde Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakmayacağına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve “Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına İmamoğlu çıkmazsa, Kılıçdaroğlu kazanır” ifadesi kullanılıyor.CHP kulisinde, yerel seçimlerde yeniden bir 6'lı masa denemesi olup olmayacağı konusunda ise, “Tabanda yeniden bir Altılı Masa kurulmasını kimse istemiyor. İYİ Parti ile iş birliği olabilir. Yeşil Sol Partili seçmen önemli, oranın desteğini almak lazım” değerlendirmesi yapılıyor.Yemekte değişim tartışması konuşulduİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la Beylikdüzü’nde bir araya geldi. Yemekte CHP’de değişim tartışmalarının konuşulduğu öğrenildi.

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, görüşme