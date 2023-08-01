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https://sputniknews.com.tr/20230801/ikby-petrol-gelirini-bagdata-teslim-etmeye-basladi-1074260393.html
IKBY, petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye başladı
IKBY, petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye başladı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) günlük merkezi yönetime 55 bin varil petrol geliri teslim etmeye başladığını... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
kuzey irak
muhammed şiya es-sudani
petrol
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Sudani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.Irak'ın kuzeyinden yapılan petrol ihracatının durduğunu kaydeden Sudani, "Cihan Boru Hattı üzerinden yapılan petrol ihracatı durmuş durumda. IKBY'nin bu aylık bütçesini gönderdik. IKBY, her gün 55 bin varil petrol gelirlerini merkezi yönetim Maliye Bakanlığı'na teslim etmeye başladı. Bölgesel hükümet ayrıca petrol dışı gelirlerini de merkeze bağlı banka hesabına yatıracak" ifadelerine yer verdi.Sudani, Bağdat ve Erbil arasında "petrol ve petrol dışı gelirlerin merkezi yönetime teslimi" hakkında yapılan anlaşmayı hatırlatarak, her iki tarafın da söz konusu anlaşmaya uymaya kararlı olduğunu söyledi.Ülkede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Irak Başbakanı Sudani, İran'dan ham petrol karşılığında doğalgaz aldıklarını ve ABD'nin bu konudaki tutumunun olumsuz olmadığına işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20190929/ikby-250-bin-varil-petrol-gelirini-bagdata-teslim-etmeye-hazir-1040278838.html
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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kuzey irak, muhammed şiya es-sudani , petrol
irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kuzey irak, muhammed şiya es-sudani , petrol

IKBY, petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye başladı

21:02 01.08.2023
© RTIrak petrol
Irak petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© RT
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) günlük merkezi yönetime 55 bin varil petrol geliri teslim etmeye başladığını belirterek, IKBY'nin petrol dışındaki gelirlerini de Bağdat'a teslim edeceğini söyledi.
Sudani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Irak'ın kuzeyinden yapılan petrol ihracatının durduğunu kaydeden Sudani, "Cihan Boru Hattı üzerinden yapılan petrol ihracatı durmuş durumda. IKBY'nin bu aylık bütçesini gönderdik. IKBY, her gün 55 bin varil petrol gelirlerini merkezi yönetim Maliye Bakanlığı'na teslim etmeye başladı. Bölgesel hükümet ayrıca petrol dışı gelirlerini de merkeze bağlı banka hesabına yatıracak" ifadelerine yer verdi.
Sudani, Bağdat ve Erbil arasında "petrol ve petrol dışı gelirlerin merkezi yönetime teslimi" hakkında yapılan anlaşmayı hatırlatarak, her iki tarafın da söz konusu anlaşmaya uymaya kararlı olduğunu söyledi.
Ülkede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Irak Başbakanı Sudani, İran'dan ham petrol karşılığında doğalgaz aldıklarını ve ABD'nin bu konudaki tutumunun olumsuz olmadığına işaret etti.
IKBY- Kerkük- Boru hattı- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2019
DÜNYA
IKBY, 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye 'hazır'
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