https://sputniknews.com.tr/20230801/galatasaray-socar-ile-sponsorluk-sozlesmesi-imzaladi-1074221405.html

Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray, Azerbaycan enerji şirketi SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasına imza attı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T02:02+0300

2023-08-01T02:02+0300

2023-08-01T02:02+0300

spor

galatasaray

socar

sponsorluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103914/73/1039147334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa387abcb82f9b3ee5b74b7ce8ab552.jpg

Sarı-kırmızılı kulüp ile SOCAR arasında 3 yıl için toplam 15 milyon euro artı KDV olarak anlaşma sağlanan ve tüm branşları kapsayan sponsorluk, reklam ile tanıtım hakları sözleşmesiyle ilgili imza töreni düzenlendi.RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, sarı-kırmızılı futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Lucas Torreira ile davetliler katıldı.Törende konuşan Dursun Özbek, çok önemli bir anlaşmaya imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "SOCAR hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın dünya markası haline gelmiş çok önemli bir enerji şirketi. Avrupa'da önemli hedeflere ilerlediğimiz yolda SOCAR’ın yanımızda olması çok önemli. Bu anlaşma için SOCAR’a teşekkürlerimi iletiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en büyük markası Galatasaray ile SOCAR’ın birlikteliğinin her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç kardeş kulübümüz Karabağ ile Bakü’de oynadığımız maçta başladı. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için onlar da bize desteklerini gösterdiler. Bu iş birliğinin rahmetli Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılında olmasını da çok önemsiyorum. Kulübümüzün bu anma sebebiyle Karabağ’da bir maç ya da Türk cumhuriyetlerinin katılacağı bir organizasyon planladığının müjdesini buradan vermek istiyorum. Anlaşmamız Galatasaray’a, SOCAR’a ve Türk sporuna hayırlı olsun."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, socar, sponsorluk