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Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Galatasaray, Azerbaycan enerji şirketi SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasına imza attı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T02:02+0300
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spor
galatasaray
socar
sponsorluk
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Sarı-kırmızılı kulüp ile SOCAR arasında 3 yıl için toplam 15 milyon euro artı KDV olarak anlaşma sağlanan ve tüm branşları kapsayan sponsorluk, reklam ile tanıtım hakları sözleşmesiyle ilgili imza töreni düzenlendi.RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, sarı-kırmızılı futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Lucas Torreira ile davetliler katıldı.Törende konuşan Dursun Özbek, çok önemli bir anlaşmaya imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "SOCAR hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın dünya markası haline gelmiş çok önemli bir enerji şirketi. Avrupa'da önemli hedeflere ilerlediğimiz yolda SOCAR’ın yanımızda olması çok önemli. Bu anlaşma için SOCAR’a teşekkürlerimi iletiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en büyük markası Galatasaray ile SOCAR’ın birlikteliğinin her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç kardeş kulübümüz Karabağ ile Bakü’de oynadığımız maçta başladı. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için onlar da bize desteklerini gösterdiler. Bu iş birliğinin rahmetli Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılında olmasını da çok önemsiyorum. Kulübümüzün bu anma sebebiyle Karabağ’da bir maç ya da Türk cumhuriyetlerinin katılacağı bir organizasyon planladığının müjdesini buradan vermek istiyorum. Anlaşmamız Galatasaray’a, SOCAR’a ve Türk sporuna hayırlı olsun."
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galatasaray, socar, sponsorluk
galatasaray, socar, sponsorluk

Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

02:02 01.08.2023
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Aytaç Ünal
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Galatasaray, Azerbaycan enerji şirketi SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Sarı-kırmızılı kulüp ile SOCAR arasında 3 yıl için toplam 15 milyon euro artı KDV olarak anlaşma sağlanan ve tüm branşları kapsayan sponsorluk, reklam ile tanıtım hakları sözleşmesiyle ilgili imza töreni düzenlendi.
RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, sarı-kırmızılı futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Lucas Torreira ile davetliler katıldı.
Törende konuşan Dursun Özbek, çok önemli bir anlaşmaya imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "SOCAR hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın dünya markası haline gelmiş çok önemli bir enerji şirketi. Avrupa'da önemli hedeflere ilerlediğimiz yolda SOCAR’ın yanımızda olması çok önemli. Bu anlaşma için SOCAR’a teşekkürlerimi iletiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en büyük markası Galatasaray ile SOCAR’ın birlikteliğinin her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç kardeş kulübümüz Karabağ ile Bakü’de oynadığımız maçta başladı. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için onlar da bize desteklerini gösterdiler. Bu iş birliğinin rahmetli Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılında olmasını da çok önemsiyorum. Kulübümüzün bu anma sebebiyle Karabağ’da bir maç ya da Türk cumhuriyetlerinin katılacağı bir organizasyon planladığının müjdesini buradan vermek istiyorum. Anlaşmamız Galatasaray’a, SOCAR’a ve Türk sporuna hayırlı olsun."
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