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https://sputniknews.com.tr/20230801/euphoria-oyuncusu-angus-cloud-25-yasinda-hayatini-kaybetti-1074226116.html
Euphoria yıldızı 25 yaşında hayatını kaybetti
Euphoria yıldızı 25 yaşında hayatını kaybetti
HBO'da yayınlanan popüler gençlik dizisi 'Euphoria'nın oyuncu kadrosundan Angus Cloud babasının ölümünden birkaç gün sonra 25 yaşında hayatını kaybetti. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T09:50+0300
2023-08-01T10:09+0300
dünya
angus cloud
ölüm
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Ailesinden yapılan açıklamada, belirli bir ölüm nedeni bildirilmezken, akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve 'en iyi arkadaşı' olarak tanımlanan ve geçen hafta hayatını kaybeden babasının ölümüyle ağır darbe aldığı belirtildi.Açıklamada, "Angus akıl sağlığıyla olan mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümü diğerlerine yalnız olmadıklarını ve bu konuda sessizce kendi başlarına mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır" ifadelerine yer verildi.Cloud, Zendaya'nın Rue Bennett karakterinde başrol oynadığı dizide, ahlaki değerlere sahip bir uyuşturucu satıcısı olan Fezco'yu canlandırdı'. Cloud'un beş ayrı işte oyunculuk performansı daha olsa da, kendisine asıl ünü 'Euphoria' dizisi kazandırmıştı.Fez olarak bilinen Fezco O'Neill karakteri, dizinin başında rehabilitasyondan ayrılan ancak halen bağımlılıkla mücadele eden Zendaya'nın canlandırdığı baş karakter ile yakın bir bağ geliştirir ve dizinin sonunda yaşanan bir çatışmanın ardından tutuklanır.İki Emmy ve Zendaya karakteri için bir Altın Küre de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanan dizinin X hesabından yapılan açıklamada, "Angus Cloud'un aramızdan ayrıldığını öğrenmekten ötürü inanılmaz derecede üzgünüz. Son derece yetenekliydi, HBO ve Euphoria ailesinin sevilen bir parçasıydı. Bu zor dönemde arkadaşlarına ve ailesine en derin başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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angus cloud, euphoria

Euphoria yıldızı 25 yaşında hayatını kaybetti

09:50 01.08.2023 (güncellendi: 10:09 01.08.2023)
© AFP 2023Angus Cloud
Angus Cloud - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023
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HBO'da yayınlanan popüler gençlik dizisi 'Euphoria'nın oyuncu kadrosundan Angus Cloud babasının ölümünden birkaç gün sonra 25 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesinden yapılan açıklamada, belirli bir ölüm nedeni bildirilmezken, akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve 'en iyi arkadaşı' olarak tanımlanan ve geçen hafta hayatını kaybeden babasının ölümüyle ağır darbe aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Angus akıl sağlığıyla olan mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümü diğerlerine yalnız olmadıklarını ve bu konuda sessizce kendi başlarına mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır" ifadelerine yer verildi.
Cloud, Zendaya'nın Rue Bennett karakterinde başrol oynadığı dizide, ahlaki değerlere sahip bir uyuşturucu satıcısı olan Fezco'yu canlandırdı'.
Cloud'un beş ayrı işte oyunculuk performansı daha olsa da, kendisine asıl ünü 'Euphoria' dizisi kazandırmıştı.
Fez olarak bilinen Fezco O'Neill karakteri, dizinin başında rehabilitasyondan ayrılan ancak halen bağımlılıkla mücadele eden Zendaya'nın canlandırdığı baş karakter ile yakın bir bağ geliştirir ve dizinin sonunda yaşanan bir çatışmanın ardından tutuklanır.
İki Emmy ve Zendaya karakteri için bir Altın Küre de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanan dizinin X hesabından yapılan açıklamada, "Angus Cloud'un aramızdan ayrıldığını öğrenmekten ötürü inanılmaz derecede üzgünüz. Son derece yetenekliydi, HBO ve Euphoria ailesinin sevilen bir parçasıydı. Bu zor dönemde arkadaşlarına ve ailesine en derin başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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