https://sputniknews.com.tr/20230801/erzurumda-41-buyuklugunde-deprem-1074261276.html
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T21:49+0300
2023-08-01T21:49+0300
2023-08-01T21:49+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.