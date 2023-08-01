https://sputniknews.com.tr/20230801/dunyada-kac-multeci-var-1074238814.html

Dünyada kaç mülteci var?

Dünyada kaç mülteci var?

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı, Avrupa’daki sığınmacıların durumunda ilişkin yıllık değerlendirme raporunu yayınladı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:37+0300

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multimedya

infografik

mülteci

türkiye

avrupa birliği

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Raporda en dikkat çeken başlık “Sığınma prosedüründe çocuklar ve özel ihtiyaçları olan kişiler” başlığı oldu. Belgede 2022 yılında refakatsiz çocuklar tarafından 42 bin sığınma başvurusu yapıldığı ve bunun 2016'dan bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı rakamlara göre, Türkiye'de toplam 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor.Sputnik, bu küresel sorunla ilgili genel bilgileri bir infografikte derledi.

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infografik, mülteci, türkiye, avrupa birliği, инфографика