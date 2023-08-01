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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230801/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074224794.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9640 liradan, euro 29,6530 liradan güne başladı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,9620 liradan alınan dolar 26,9640 liradan satılıyor. 29,6510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6530 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9330 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7530 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 697 lira, çeyrek altın 2 bin 749 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 961 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.216 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.25 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.25 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.904 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro'da son durum ne?

09:20 01.08.2023
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9640 liradan, euro 29,6530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9620 liradan alınan dolar 26,9640 liradan satılıyor. 29,6510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6530 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9330 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7530 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 697 lira, çeyrek altın 2 bin 749 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 961 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.216 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 85.25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.25 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 28.904 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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