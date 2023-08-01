https://sputniknews.com.tr/20230801/dogalgaza-zam-var-mi-botastan-aciklama-1074223219.html

Doğalgaza zam var mı? BOTAŞ'tan açıklama

Doğalgaza zam var mı? BOTAŞ'tan açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T06:54+0300

2023-08-01T06:54+0300

2023-08-01T06:54+0300

ekonomi

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

zam

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BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Doğalgazda ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.4 bin 80 lira olarak duyurduBuna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.NTV'nin haberine göre, sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230716/dogalgazda-otv-tutari-artirildi-1073584357.html

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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, zam