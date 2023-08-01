Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temaslar için Pakistan'a gidecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Dr. Can: Asya Kaplan sivrisineklerinin hastalık taşıma riski var
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İzmir'deki metro, tramvay grevi ve gündemden başlıklar
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230801/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-bir-dizi-temaslar-icin-pakistana-gidecek-1074242786.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temaslar için Pakistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temaslar için Pakistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Pakistan'a gidecek. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T14:26+0300
2023-08-01T14:26+0300
politika
türkiye
pakistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073973220_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ab891aabb76429d39bbedeb504e6364.jpg
Ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katılacak olan Yılmaz, Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirecek.Proje kapsamda üç gemi denizle buluştu PN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen PNS BABUR, PNS BADR ve PNS KHAIBAR denize indirilmişti. Projenin 4'üncü gemisi PNS TARIQ ise 2 Ağustos’ta Karaçi Tersanesi’nden denize indirilecek. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde devletten devlete anlaşma modeliyle Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye ve Pakistan'da eş zamanlı inşa edilen PN MİLGEM gemileri, uzun menzilli etkin sensör ve silah sistemlerine, düşük radar kesit alanı ve düşük akustik izine, yüksek güvenilirlik ve caydırıcılığa sahip bulunuyor. ASFAT, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 6 Eylül 2018'de imzaladığı sözleşme kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 PN MİLGEM korvetinin satışını yaparak o dönem Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracat projesini gerçekleştirmişti. PN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen birinci gemi PNS BABUR'ün denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin katılımıyla 15 Ağustos 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı. İnşa edilen ikinci gemi PNS BADR'ın denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen'in katılımıyla 20 Mayıs 2022'de Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilmişti. Projenin 3. gemisi PNS KHAIBAR'ın töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla 25 Kasım 2022'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/pakistan-basbakani-serif-turkiye-pakistan-arasindaki-iliskiler-yuzlerce-yillik-dostluga-dayaniyor-1063849521.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073973220_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_01f8fa7d491991d37ed6ab02dab53294.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, pakistan
türkiye, pakistan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temaslar için Pakistan'a gidecek

14:26 01.08.2023
© AA / Barış OralCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Barış Oral
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Pakistan'a gidecek.
Ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katılacak olan Yılmaz, Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirecek.

Proje kapsamda üç gemi denizle buluştu

PN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen PNS BABUR, PNS BADR ve PNS KHAIBAR denize indirilmişti.
Projenin 4'üncü gemisi PNS TARIQ ise 2 Ağustos’ta Karaçi Tersanesi’nden denize indirilecek.
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde devletten devlete anlaşma modeliyle Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye ve Pakistan'da eş zamanlı inşa edilen PN MİLGEM gemileri, uzun menzilli etkin sensör ve silah sistemlerine, düşük radar kesit alanı ve düşük akustik izine, yüksek güvenilirlik ve caydırıcılığa sahip bulunuyor.
ASFAT, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 6 Eylül 2018'de imzaladığı sözleşme kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 PN MİLGEM korvetinin satışını yaparak o dönem Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracat projesini gerçekleştirmişti.
PN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen birinci gemi PNS BABUR'ün denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin katılımıyla 15 Ağustos 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.
Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
POLİTİKA
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye-Pakistan arasındaki ilişkiler yüzlerce yıllık dostluğa dayanıyor
25 Kasım 2022, 23:59
İnşa edilen ikinci gemi PNS BADR'ın denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen'in katılımıyla 20 Mayıs 2022'de Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilmişti.
Projenin 3. gemisi PNS KHAIBAR'ın töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla 25 Kasım 2022'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала