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https://sputniknews.com.tr/20230801/cinin-ankara-askeri-atesesi-li-cin-her-ne-kadar-gelisirse-gelissin-asla-hegemonya-aramayacak-1074229893.html
Çin'in Ankara Askeri Ataşesi Li: Çin her ne kadar gelişirse gelişsin asla hegemonya aramayacak
Çin'in Ankara Askeri Ataşesi Li: Çin her ne kadar gelişirse gelişsin asla hegemonya aramayacak
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T11:04+0300
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1 Ağustos 1927’de Çin Komünist Partisi liderliğinde kurulan ilk Halk Silahlı Kuvvetleri bu sene 96’ncı yıl dönümünü kutluyor.Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nce 31 Temmuz’da düzenlenen kutlama resepsiyonuna, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve çok sayıda davetli katıldı.Resepsiyonda konuşan Tümgeneral Yaralı, iki kadim medeniyet olan Türkiye ile Çin arasında binlerce yıla dayanan köklü ilişkiler olduğunu belirterek Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) de bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önemli olduğunu vurguladı. Yaralı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerek arama kurtarma ekipleri gerekse insani yardımlarla Türkiye'ye elini uzatan ülkelerin başında gelmesi nedeniyle Çin'e ve Çin halkına şükranlarını sunduklarını ifade ederek "Bu zor zamanlarda vermiş olduğunuz destek hep hatırlanacaktır" dedi.Türkiye ile Çin arasında 1971'de başlayan ilişkilerin 2010'da stratejik işbirliği düzeyine yükseltildiğini kaydeden Yaralı, şöyle devam etti:‘Asya-Pasifik jeopolitik oyuna dönüşmemelidir’Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li Guangya da Çin'in Türkiye ile karşılıklı fikir alışverişini güçlendirmeye, politika diyalogunu pekiştirmeye, somut işbirliğini artırmaya, dünya barış ve güvenliğinin korunmasına birlikte katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.Bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 52. yıl dönümüne girildiğini ve iki ülkenin geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu söyleyen Li, "Sayın (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisi ve her alandaki somut işbirliğimiz istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir" ifadesini kullandı.Li Guangya, “Çin milletinin mirası ve hedefi barış ve uyumdur” diyerek şunları da ekledi:
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çin, çin halk cumhuriyeti, türkiye, ankara, çin halk kurtuluş ordusu, çin ulusal halk kongresi, çin halk kurtuluş ordusu (pla), recep tayyip erdoğan, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, liu shaobin
çin, çin halk cumhuriyeti, türkiye, ankara, çin halk kurtuluş ordusu, çin ulusal halk kongresi, çin halk kurtuluş ordusu (pla), recep tayyip erdoğan, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, liu shaobin

Çin'in Ankara Askeri Ataşesi Li: Çin her ne kadar gelişirse gelişsin asla hegemonya aramayacak

11:04 01.08.2023 (güncellendi: 11:06 01.08.2023)
© AA / Harun ÖzalpÇin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde, Çin'in Ankara Büyükelçiliğince resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı (sağ 4), Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin (sol 3) ve çok sayıda davetli katıldı. ( Harun Özalp - Anadolu Ajansı )
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde, Çin'in Ankara Büyükelçiliğince resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı (sağ 4), Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin (sol 3) ve çok sayıda davetli katıldı. ( Harun Özalp - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Harun Özalp
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li Guangya, “Çin savunmaya odaklı bir milli savunma politikası izliyor. Her ne kadar gelişirse gelişsin Çin asla hegemonya aramayacaktır” mesajlarını verdi.
1 Ağustos 1927’de Çin Komünist Partisi liderliğinde kurulan ilk Halk Silahlı Kuvvetleri bu sene 96’ncı yıl dönümünü kutluyor.
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nce 31 Temmuz’da düzenlenen kutlama resepsiyonuna, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyonda konuşan Tümgeneral Yaralı, iki kadim medeniyet olan Türkiye ile Çin arasında binlerce yıla dayanan köklü ilişkiler olduğunu belirterek Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) de bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önemli olduğunu vurguladı. Yaralı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerek arama kurtarma ekipleri gerekse insani yardımlarla Türkiye'ye elini uzatan ülkelerin başında gelmesi nedeniyle Çin'e ve Çin halkına şükranlarını sunduklarını ifade ederek "Bu zor zamanlarda vermiş olduğunuz destek hep hatırlanacaktır" dedi.
Türkiye ile Çin arasında 1971'de başlayan ilişkilerin 2010'da stratejik işbirliği düzeyine yükseltildiğini kaydeden Yaralı, şöyle devam etti:
"Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı güven temelinde tesis ettiğimiz işbirliğini karşılıklı yarar çerçevesinde geliştirmeyi arzu ediyoruz. Ülkelerimiz arasında ne kadar mesafe olursa olsun, bulunduğumuz coğrafyalarda güvenlik ve istikrar konusunda ortak sorumluluklarımız olduğu inancındayız. İlişkilerimizin çok daha ileri seviyelere taşınması, stratejik işbirliğimizin temellerinin güçlendirilmesi açısından çok önem arz etmektedir. Gerek bölgesel gerekse küresel düzlemde güçlü ve sorumlu aktörler olan Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinin şüphesiz hem bölgesel hem de küresel barışa, refaha ve istikrara daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

‘Asya-Pasifik jeopolitik oyuna dönüşmemelidir’

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li Guangya da Çin'in Türkiye ile karşılıklı fikir alışverişini güçlendirmeye, politika diyalogunu pekiştirmeye, somut işbirliğini artırmaya, dünya barış ve güvenliğinin korunmasına birlikte katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.
Bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 52. yıl dönümüne girildiğini ve iki ülkenin geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu söyleyen Li, "Sayın (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisi ve her alandaki somut işbirliğimiz istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir" ifadesini kullandı.
Li Guangya, “Çin milletinin mirası ve hedefi barış ve uyumdur” diyerek şunları da ekledi:
“Çin, kararlılıkla barışçıl ve bağımsız bir dış politika izlemekte tüm ülkelerdeki halkların kendi kalkınma yollarını seçme haklarına saygı duymakta, uluslararası adaleti desteklemekte, kendi iradesini başkalarına dayatmaya, diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya ve güçlünün zayıfı ezmesine karşı çıkmaktadır. Çin savunmaya odaklı bir milli savunma politikası izliyor. Çin’in modernleşmesi dünya barışının büyümesi ve uluslararası adaletin büyümesidir. Her ne kadar gelişirse gelişsin Çin asla hegemonya aramayacaktır. Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ülke olarak Çin bölgenin güvenliği ve istikrarı sağlama konusunda önemli sorumluluğu üstleniyor. Asya-Pasifik barışçıl bir kalkınma bölgesi olmalıdır ve jeopolitik oyuna dönüşmemelidir.”
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