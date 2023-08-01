https://sputniknews.com.tr/20230801/cinin-ankara-askeri-atesesi-li-cin-her-ne-kadar-gelisirse-gelissin-asla-hegemonya-aramayacak-1074229893.html

Çin'in Ankara Askeri Ataşesi Li: Çin her ne kadar gelişirse gelişsin asla hegemonya aramayacak

Çin'in Ankara Askeri Ataşesi Li: Çin her ne kadar gelişirse gelişsin asla hegemonya aramayacak

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T11:04+0300

2023-08-01T11:04+0300

2023-08-01T11:06+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

türkiye

ankara

çin halk kurtuluş ordusu

çin ulusal halk kongresi

çin halk kurtuluş ordusu (pla)

recep tayyip erdoğan

şi cinping

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1 Ağustos 1927’de Çin Komünist Partisi liderliğinde kurulan ilk Halk Silahlı Kuvvetleri bu sene 96’ncı yıl dönümünü kutluyor.Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nce 31 Temmuz’da düzenlenen kutlama resepsiyonuna, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve çok sayıda davetli katıldı.Resepsiyonda konuşan Tümgeneral Yaralı, iki kadim medeniyet olan Türkiye ile Çin arasında binlerce yıla dayanan köklü ilişkiler olduğunu belirterek Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) de bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önemli olduğunu vurguladı. Yaralı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerek arama kurtarma ekipleri gerekse insani yardımlarla Türkiye'ye elini uzatan ülkelerin başında gelmesi nedeniyle Çin'e ve Çin halkına şükranlarını sunduklarını ifade ederek "Bu zor zamanlarda vermiş olduğunuz destek hep hatırlanacaktır" dedi.Türkiye ile Çin arasında 1971'de başlayan ilişkilerin 2010'da stratejik işbirliği düzeyine yükseltildiğini kaydeden Yaralı, şöyle devam etti:‘Asya-Pasifik jeopolitik oyuna dönüşmemelidir’Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li Guangya da Çin'in Türkiye ile karşılıklı fikir alışverişini güçlendirmeye, politika diyalogunu pekiştirmeye, somut işbirliğini artırmaya, dünya barış ve güvenliğinin korunmasına birlikte katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.Bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 52. yıl dönümüne girildiğini ve iki ülkenin geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu söyleyen Li, "Sayın (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisi ve her alandaki somut işbirliğimiz istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir" ifadesini kullandı.Li Guangya, “Çin milletinin mirası ve hedefi barış ve uyumdur” diyerek şunları da ekledi:

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