Hayvanat bahçesi iddiaları yalanladı: Ayılarımız insan değil

Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli'den 'yerel seçim' mesajı: 11 ili tek tek saydı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Asya kaplan sivrisineği' tehlikesi büyüyor!
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İzmir'deki metro, tramvay grevi ve gündemden başlıklar
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230801/cinde-hayvanat-bahcesindeki-bazi-ayilarin-kostum-giyen-insan-olduklari-iddia-edildi-1074228421.html
Hayvanat bahçesi iddiaları yalanladı: Ayılarımız insan değil
Hayvanat bahçesi iddiaları yalanladı: Ayılarımız insan değil
Çin'de bir hayvanat bahçesi, bazı insanların ayı kostümü giydiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak hepsinin gerçek ayı olduğunu kaydetti. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T10:30+0300
2023-08-01T10:34+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
hayvanat bahçesi
ayı
kostüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074046142_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_151eaebe4bb0bdfa119bc62dabd4b86b.jpg
Çin'in doğusunda bulunan Hangzhou'da bir hayvanat bahçesinde ayıların arka ayakları üzerinde durduğunu gösteren bir video internette yayıldıktan sonra, bazı ayıların 'kostüm giymiş insanlar' olabileceği iddia edilmişti. Söz konusu iddiaları yalanlayan hayvanat bahçesi, 'Angela' isimli ayının ağzından yaptığı açıklamada, "Ayılar söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey devasa bir figür ve inanılmaz bir güçtür... Ama tüm ayılar canavarlar ve tehlikeli kişiliklere sahip değil. Biz Malaya ayıları minyonuz, dünyanın en küçük ayısıyız" ifadelerine yer verdi.WeChat'te dolaşıma giren bir ses kaydında ise, hayvanat bahçesi sözcüsü ayının gerçek olduğunu ve devlet tarafından işletilen bir tesiste böyle bir aldatmacanın olmayacağını söylediği duyuluyor. Sözcü ayrıca, 40 derecelik yaz sıcağında kürk kostüm giyen bir insanın birkaç dakikadan fazla bayılmadan duramayacağını da sözlerine ekledi. Bir hayvanat bahçesi çalışanı ise muhabirlerin ayıları görmeleri için ziyaret ayarlandığını söyledi. Diğer Çin hayvanat bahçeleri, daha önce de kurt veya Afrika kedisi gibi görünmeleri için köpek ve zebra gibi görünmesi için eşek boyamakla da suçlanmıştı.
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074046142_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_6a742949536f2b64ca694b484c272c20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, hayvanat bahçesi, ayı, kostüm
çin, çin halk cumhuriyeti, hayvanat bahçesi, ayı, kostüm

Hayvanat bahçesi iddiaları yalanladı: Ayılarımız insan değil

10:30 01.08.2023 (güncellendi: 10:34 01.08.2023)
© AA / Süleyman ElçinKavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Süleyman Elçin
Abone olTelegram
Çin'de bir hayvanat bahçesi, bazı insanların ayı kostümü giydiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak hepsinin gerçek ayı olduğunu kaydetti.
Çin'in doğusunda bulunan Hangzhou'da bir hayvanat bahçesinde ayıların arka ayakları üzerinde durduğunu gösteren bir video internette yayıldıktan sonra, bazı ayıların 'kostüm giymiş insanlar' olabileceği iddia edilmişti.
Söz konusu iddiaları yalanlayan hayvanat bahçesi, 'Angela' isimli ayının ağzından yaptığı açıklamada, "Ayılar söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey devasa bir figür ve inanılmaz bir güçtür... Ama tüm ayılar canavarlar ve tehlikeli kişiliklere sahip değil. Biz Malaya ayıları minyonuz, dünyanın en küçük ayısıyız" ifadelerine yer verdi.
WeChat'te dolaşıma giren bir ses kaydında ise, hayvanat bahçesi sözcüsü ayının gerçek olduğunu ve devlet tarafından işletilen bir tesiste böyle bir aldatmacanın olmayacağını söylediği duyuluyor.
Sözcü ayrıca, 40 derecelik yaz sıcağında kürk kostüm giyen bir insanın birkaç dakikadan fazla bayılmadan duramayacağını da sözlerine ekledi.
Bir hayvanat bahçesi çalışanı ise muhabirlerin ayıları görmeleri için ziyaret ayarlandığını söyledi.
Diğer Çin hayvanat bahçeleri, daha önce de kurt veya Afrika kedisi gibi görünmeleri için köpek ve zebra gibi görünmesi için eşek boyamakla da suçlanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала