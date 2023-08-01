Hayvanat bahçesi iddiaları yalanladı: Ayılarımız insan değil
10:30 01.08.2023 (güncellendi: 10:34 01.08.2023)
© AA / Süleyman ElçinKavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli
© AA / Süleyman Elçin
Çin'de bir hayvanat bahçesi, bazı insanların ayı kostümü giydiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak hepsinin gerçek ayı olduğunu kaydetti.
Çin'in doğusunda bulunan Hangzhou'da bir hayvanat bahçesinde ayıların arka ayakları üzerinde durduğunu gösteren bir video internette yayıldıktan sonra, bazı ayıların 'kostüm giymiş insanlar' olabileceği iddia edilmişti.
Söz konusu iddiaları yalanlayan hayvanat bahçesi, 'Angela' isimli ayının ağzından yaptığı açıklamada, "Ayılar söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey devasa bir figür ve inanılmaz bir güçtür... Ama tüm ayılar canavarlar ve tehlikeli kişiliklere sahip değil. Biz Malaya ayıları minyonuz, dünyanın en küçük ayısıyız" ifadelerine yer verdi.
WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT— TODAY (@TODAYonline) July 31, 2023
WeChat'te dolaşıma giren bir ses kaydında ise, hayvanat bahçesi sözcüsü ayının gerçek olduğunu ve devlet tarafından işletilen bir tesiste böyle bir aldatmacanın olmayacağını söylediği duyuluyor.
Sözcü ayrıca, 40 derecelik yaz sıcağında kürk kostüm giyen bir insanın birkaç dakikadan fazla bayılmadan duramayacağını da sözlerine ekledi.
Bir hayvanat bahçesi çalışanı ise muhabirlerin ayıları görmeleri için ziyaret ayarlandığını söyledi.
Hangzhou Zoo, located in China, denies social media rumors that the zoo’s sun bear is a human in a suit.— Pop Base (@PopBase) July 31, 2023
“Some people think [the bear] stands like a person... It seems you don't understand [the bear] very well." pic.twitter.com/gZZKZtsVCj
Diğer Çin hayvanat bahçeleri, daha önce de kurt veya Afrika kedisi gibi görünmeleri için köpek ve zebra gibi görünmesi için eşek boyamakla da suçlanmıştı.