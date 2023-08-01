https://sputniknews.com.tr/20230801/cin-lideri-si-ulkenin-nukleer-kuvvetlerinin-yonetimini-degistirdi-1074255053.html

Çin lideri Şi, ülkenin nükleer kuvvetlerinin yönetimini değiştirdi

Çin lideri Şi, ülkenin nükleer kuvvetlerinin yönetimini değiştirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Donanması Komutan Yardımcısı Wang Houbin'i Çin Halk Kurtuluş Ordusu Nükleer Kuvvetler Komutanı olarak atadı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T18:09+0300

2023-08-01T18:09+0300

2023-08-01T18:09+0300

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nükleer silah

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Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Çin Başkomutanı da olan Şi, ülkenin nükleer kuvvetlerinin yönetiminde yeni atamalar gerçekleştirdi.Çin Donanması Komutan Yardımcısı Wang Houbin, Nükleer Kuvvetler Komutanı olarak görevlendirilirken Güney Komutanlığı eski siyasi komiser yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi Xu Xisheng, Nükleer Kuvvetler Komutan Yardımcısı ve Siyasi Komiseri pozisyonuna getirildi.Eski Nükleer Kuvvetler Komutanı Li Yuchao'nun hangi göreve atandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.Şi, defalarca orduyu savaşı derinleştirmeye ve Çin'in egemenliğini ve topraklarını korumak için fiili savaşta zafer şansını artırmak için savaş planlaması yapmaya çağırmıştı.Çin, savunma amaçlı bir nükleer stratejiye bağlı olduğunu söylüyor ve nükleer silahı ilk kullanan taraf olmayacağını taahhüt ediyor. Pekin, nükleer silah sahibi olmayan devletlere veya nükleer silahlardan arındırılmış bölgelere karşı nükleer silah kullanmayacağını veya onları bu tür silahlar kullanmakla tehdit etmeyeceğini de garanti ediyor.

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