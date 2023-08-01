https://sputniknews.com.tr/20230801/chpli-oztrak-maaslar-ayda-bir-guncellense-bile-emekcinin-memurun-emeklinin-kaybini-telafi-etmez-1074260921.html

CHP'li Öztrak: Maaşlar ayda bir güncellense bile emekçinin, memurun, emeklinin kaybını telafi etmez

CHP'li Öztrak: Maaşlar ayda bir güncellense bile emekçinin, memurun, emeklinin kaybını telafi etmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Aylık enflasyon iki haneye dayanmışken asgari ücret de maaşlar da aylıklar da bırakın yılı, bırakın... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T21:45+0300

2023-08-01T21:45+0300

2023-08-01T21:45+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

devlet bahçeli

kemal kılıçdaroğlu

mhp

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073553616_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad524e02f826f1f705e43f470648051d.jpg

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, enflasyonun dünyanın en sinsi ve en adaletsiz vergisi olduğunu söyledi.Öztrak, hükümetin "faiz sebep, enflasyon sonuç" düşüncesiyle ekonomiyi bozduğunu öne sürerek, "Devletin tüm imkanlarını ve parasını seçim kazanmak için sonuna kadar kullandı. Ekonomi yama tutmaz hale geldi. Genel seçimlerin ardından paramız hızla değer kaybetti. Erdoğan, siyasetinin dağ gibi faturasını, milletimizin sırtına yükledi" diye konuştu.Seçimlerin ardından artırılan vergilere dikkati çeken Öztrak, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 30 puandan fazla artırdığını anımsattı.Öztrak, enflasyondaki artış nedeniyle hükümete yakın sendikaların bile 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde kamuda maaşların gelecek yıl her üç ayda bir belirlenmesini istediklerine işaret ederek, şunları söyledi:'Asgari ücret, asgari yaşam şartlarını sağlamaya yetmiyor'Enflasyonun, asgari ücreti açlık sınırının altına çektiğini belirten Öztrak, "Başka ülkelerde, asgari ihtiyaçları karşılayabilecek bir ücret olan ve ancak istisnai olarak uygulanan asgari ücret, ülkemizde hem asgari yaşam şartlarını sağlamaya yetmiyor hem de giderek genel ücret haline geliyor" dedi.Öztrak, enflasyon yükseldikçe gelir dağılımındaki adaletsizliğin de artığını ifade ederek, "Yoksul sürekli kan kaybediyor. Zengin, yoksulun sırtından giderek daha fazla doyuyor. Bu zamlar, bu zulüm, bu adaletsizlik öyle bir seviyeye geldi ki artık en yandaşlar bile 'Bu kadar da olmaz' demeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.'Fiyatlar neredeyse ikiye katlandı'Bireysel kredi kartı borçlarının son bir yılda 3'e katlandığına ve 800 milyar lirayı aştığına dikkati çeken Öztrak, "Toplam bireysel kredi borcu ise 2 trilyon 208 milyar lirayı bulmuş. Yılın ilk 8 ayında 8 milyon 835 bin yeni icra dosyası açılmış. İcra dairelerinde 22 milyon dosya yığılmış" dedi.Öztrak, seçimden önce 20 lira olan benzinin litresinin 37 liraya, 19 lira olan mazotun litresinin 36 liraya çıktığına işaret ederek, "Fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. İnsanlar, marketi geçtik, yaz günü pazardan meyve sebze alamaz hale geldi. Tek bir ayda en ucuz protein yumurtanın fiyatı yüzde 17, yeşil fasulyenin fiyatı da yüzde 19 artmış" diye konuştu.'Sorumlularının sonuna kadar takipçisi olacağız'Faik Öztrak, ülkede hukuksuzluğun giderek yayıldığını, her gün farklı bölgelerden silahlı çatışma ve ölüm haberi geldiğini söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan olaylar nedeniyle Milas'ın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkisindeki ormanlık alanda mahalle sakinleri ve çevrecilerle bir araya geldiğini hatırlatan Öztrak, "Genel Başkanımız, bu mücadeleye sonuna kadar destek olma sözü verdi. CHP olarak biz, kesilen ağaçların, yok edilen ormanın ve bunların sorumlularının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.'Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız'Öztrak, yılgınlığa teslim olmadan yenilenmek ve yerel seçimlere hazırlanmak durumunda olduklarını vurgulayarak, "CHP olarak örgütlerimizin yenilenme süreci hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından parti meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede, tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek, kurultayımızı toplayacağız. Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız. Diğer yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışmalarımız hızla sürüyor. En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek, belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.'Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış'CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Öztrak, "Hiçbir CHP'li, mafya liderleriyle kol kola fotoğraf çektirmemiştir. CHP'ye geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı'na geçmesi meselesine gelince, aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" diye konuştu.Öztrak, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin dolduğu ve kurultay yapılmadığı için tüzük ihlali olduğu" iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bu iddianın hiçbir hukuki karşılığı yoktur" dedi.Eski Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a, Türk Kızılay yönetimi tarafından "İyi niyet ve Merhamet Elçisi" unvanı verilmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Öztrak, "Kerem Kınık'a verilen bu paye ve parasal destek, asırlık kuruluşumuz Kızılay'ın bu AK Parti yönetimi tarafından ne hallere düşürüldüğünü açık seçik göstermektedir. Kızılay'ı çadır satacak hale getiren bir kişiye ödül verilmesi, AK Parti'nin yandaş kayırma zihniyetinin ikrarıdır. Utanılacak bir durumdur" yanıtını verdi.Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'de değişim olması gerektiğine yönelik açıklamalarına ve eski CHP başkanlarıyla bir araya gelmesine ilişkin soruyu, "Partimizde herkesin, tüm parti mensuplarının görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önceki dönem genel başkanlarımızla bir araya gelip istişarelerde bulunmasında da olağan dışı hiçbir durum yoktur" şeklinde yanıtladı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, mhp, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, ak parti