https://sputniknews.com.tr/20230801/chpli-ozel-29-ekimle-sonlanan-hafta-3-4-gune-yayilan-bir-buyuk-kurultayi-firsat-olarak-goruyorum-1074220572.html
CHP'li Özel: 29 Ekim’le sonlanan hafta, 3-4 güne yayılan bir büyük kurultayı fırsat olarak görüyorum
CHP'li Özel: 29 Ekim’le sonlanan hafta, 3-4 güne yayılan bir büyük kurultayı fırsat olarak görüyorum
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu, bunu yok sayarsak onarılmaz sonuçlar doğurabilir." dedi. Özel... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T00:23+0300
2023-08-01T00:23+0300
2023-08-01T00:23+0300
politika
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Seçim sonucunu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın hissiyatını anlamıyor demektir." dedi."Partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahil baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu." ifadelerini kullanan Özel, bu durumun yok sayılmasının kaygıları arttırdığını dile getirdi.Kurultay tarihi"Her dört kişiden üçünün oyunu alamadığımızı görmeliyiz. Tepkiyi yok sayarsak bu durum onarılmaz sonuçlar doğurabilir." diye konuşan Özel, birtakım reform ve devrimleri süratle yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.Kurultay'ın bir an önce yapılması gerektiğini de dile getiren Özel, "29 Ekim’le sonlanan hafta, 3-4 güne yayılan bir büyük kurultayı fırsat olarak görüyorum." dedi.Aday olacak mı?Olağan bir dönemde olmadıklarını belirten ve CHP açısından herhangi bir dönemi de yaşamadıkları dile getiren Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağımı söylemiştim, düşüncemde herhangi bir değişiklik yok." açıklamasında bulundu.Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB için en fazla olayı alabilecek isim olduğunu da ifade etti.Değişim talebini yüksek sesle dile getiren İmamoğlu'nun ise 10 Ağustos'a kadar nihai kararına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'li Özel: 29 Ekim’le sonlanan hafta, 3-4 güne yayılan bir büyük kurultayı fırsat olarak görüyorum
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu, bunu yok sayarsak onarılmaz sonuçlar doğurabilir." dedi. Özel ayrıca, Kurultay'ın yerel seçimden önce ekim ayında toplanmasından yana olduğunu açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Seçim sonucunu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın hissiyatını anlamıyor demektir." dedi.
"Partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahil baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu." ifadelerini kullanan Özel, bu durumun yok sayılmasının kaygıları arttırdığını dile getirdi.
Kurultay tarihi
"Her dört kişiden üçünün oyunu alamadığımızı görmeliyiz. Tepkiyi yok sayarsak bu durum onarılmaz sonuçlar doğurabilir." diye konuşan Özel, birtakım reform ve devrimleri süratle yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.
Kurultay'ın bir an önce yapılması gerektiğini de dile getiren Özel, "29 Ekim’le sonlanan hafta, 3-4 güne yayılan bir büyük kurultayı fırsat olarak görüyorum." dedi.
Aday olacak mı?
Olağan bir dönemde olmadıklarını belirten ve CHP açısından herhangi bir dönemi de yaşamadıkları dile getiren Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağımı söylemiştim, düşüncemde herhangi bir değişiklik yok." açıklamasında bulundu.
Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB için en fazla olayı alabilecek isim olduğunu da ifade etti.
Değişim talebini yüksek sesle dile getiren İmamoğlu'nun ise 10 Ağustos'a kadar nihai kararına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.