https://sputniknews.com.tr/20230801/bursa-inegolde-fabrikalar-yaniyor--1074259457.html

Bursa İnegöl'de fabrikalar yanıyor

Bursa İnegöl'de fabrikalar yanıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T20:37+0300

2023-08-01T20:37+0300

2023-08-01T20:37+0300

bursa

türkiye

yangın

inegöl

fabrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074259661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2de3bb59d9acaae4b3ad60d60ad99040.jpg

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, bitişik konumdaki iplik ile orman ürünleri fabrikalarını sardı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, karadan ve havadan müdahaleyle, tek çatı altındaki 6 fabrikada etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.Fabrikalardan yükselen dumanın, ilçenin birçok noktasından görüldüğü bölgede, ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.Köpüklü söndürme sistemi de istendiOlay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere, yangının saat 15.30 sularında başladığını söyledi.Yangının devam ettiğini belirten Canbolat, şu bilgileri verdi:Vali Canbolat, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.Her türlü müdahalenin yapıldığını vurgulayan Canbolat, "Çevre illerden ayrıca 'kule' dedikleri köpüklü müdahale yapılabilecek ekipmanı da AFAD Başkanlığı üzerinden Büyükşehir Belediyelerinden istedik. Onlar da yola çıkıyor." dedi.

bursa

türkiye

inegöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, yangın, inegöl, fabrika