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https://sputniknews.com.tr/20230801/bursa-inegolde-fabrikalar-yaniyor--1074259457.html
Bursa İnegöl'de fabrikalar yanıyor
Bursa İnegöl'de fabrikalar yanıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T20:37+0300
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inegöl
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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, bitişik konumdaki iplik ile orman ürünleri fabrikalarını sardı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, karadan ve havadan müdahaleyle, tek çatı altındaki 6 fabrikada etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.Fabrikalardan yükselen dumanın, ilçenin birçok noktasından görüldüğü bölgede, ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.Köpüklü söndürme sistemi de istendiOlay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere, yangının saat 15.30 sularında başladığını söyledi.Yangının devam ettiğini belirten Canbolat, şu bilgileri verdi:Vali Canbolat, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.Her türlü müdahalenin yapıldığını vurgulayan Canbolat, "Çevre illerden ayrıca 'kule' dedikleri köpüklü müdahale yapılabilecek ekipmanı da AFAD Başkanlığı üzerinden Büyükşehir Belediyelerinden istedik. Onlar da yola çıkıyor." dedi.
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bursa, yangın, inegöl, fabrika
bursa, yangın, inegöl, fabrika

Bursa İnegöl'de fabrikalar yanıyor

20:37 01.08.2023
© AA / Mustafa YılmazBursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Mustafa Yılmaz
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Ayrıntılar geliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, bitişik konumdaki iplik ile orman ürünleri fabrikalarını sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, karadan ve havadan müdahaleyle, tek çatı altındaki 6 fabrikada etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
© AA / Mustafa YılmazBursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor
© AA / Mustafa Yılmaz
Fabrikalardan yükselen dumanın, ilçenin birçok noktasından görüldüğü bölgede, ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.

Köpüklü söndürme sistemi de istendi

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere, yangının saat 15.30 sularında başladığını söyledi.
Yangının devam ettiğini belirten Canbolat, şu bilgileri verdi:
"Maalesef ki 110 dönüm üzerine kurulu, değişik fabrikalardan oluşan bir bölge burası ve yangın hızla büyüyor. İlk 6 dakika içerisinde itfaiye gerekli müdahaleye başlıyor. Bölgeye, Büyükşehir Belediyemizin imkanları dahilinde, Ormanın imkanları ve diğer orman teşkilatımızın imkanlarını seferber ettik. Şu an bölgede 50'ye yakın Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla müdahale ediyoruz. Ayrıca Ormanın arazözleri var ve ikisi Orman Genel Müdürlüğüne ait, biri de Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopterle bölgeye müdahale ediyoruz. Bizi sevindiren durum, içeride çalışan insanların tamamının tahliye edilmiş olması ve içeride bir can kaybının olmaması. Sadece ilk müdahalede dumandan etkilenen iki arkadaşımız var. Onları da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumları da gayet iyi."
Vali Canbolat, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
© AA / Mustafa YılmazBursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor
© AA / Mustafa Yılmaz
Her türlü müdahalenin yapıldığını vurgulayan Canbolat, "Çevre illerden ayrıca 'kule' dedikleri köpüklü müdahale yapılabilecek ekipmanı da AFAD Başkanlığı üzerinden Büyükşehir Belediyelerinden istedik. Onlar da yola çıkıyor." dedi.
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