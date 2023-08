https://sputniknews.com.tr/20230801/beyaz-yakalilar-arasina-girmeyi-hayal-ederken-sakatata-zorunlu-gecis-yapti-cografya-kaderdir-1074244512.html

Beyaz yakalılar arasına girmeyi hayal ederken sakatata zorunlu geçiş yaptı: 'Coğrafya kaderdir'

Beyaz yakalılar arasına girmeyi hayal ederken sakatata zorunlu geçiş yaptı: 'Coğrafya kaderdir'

Diyarbakır’da, atanamayınca sakatat dükkanında işe başlayan muhasebe mezunu genç “Beyaz yakalı olmayı hayal ederken buraya düştük. Hayal kırıklığı oldu ve... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T14:58+0300

2023-08-01T14:58+0300

2023-08-01T15:00+0300

türkiye

diyarbakır

sakatat

üniversite

kpss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074244339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60bde2b5590ad49d08a2d4b2108f0d53.jpg

Üniversite mezunu sayısı her yıl artarken mezun olan öğrencilerin alanlarında iş bulma imkanı da giderek zorlaşıyor. Yeterli istihdamın yaratılamaması sonucu üniversiteli işsiz sayısı bir milyonu geçtiği belirtiliyor. Mezun olan üniversite öğrencileri ya alanları dışında işlerde çalışmak zorunda kalıyor ya da uzunca bir süre işsiz kalıyor. Bunlardan biri de Diyarbakırlı 29 yaşındaki Kadir Altun.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Altun, Antalya Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nü okudu. Ailesine yük olmamak için üniversite yıllarında çalışarak masraflarını karşılayan Altun bin bir zorlukla okuduğu bölümden 2014 yılında mezun oldu, iki defa Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girdi. 70’in üzerinde puan alan Altun atanamayınca dede mesleği olan sakatat işine girdi.'Bu hayat şartlarında bir şekilde tutunmak gerekiyor'‘Şu an üniversite okumak bence saçmalık’Kendisiyle birlikte okuyan arkadaşlarının da atanamadığını ve kimisinin işsiz kaldığını ifade eden Altun “Bir arkadaşımın babası hamallık yaparak onu üniversitede okuttu. Okul birincisi olarak mezun oldu ama o da benimki gibi atanamadı ve şu an kafede garsonluk yapıyor. Ailesine bakmaya çalışıyor. Şu an üniversite okumak bence saçmalık. 8 yıl önce mezun oldum ama hala atanamadım, bir işe yaramadı” diye konuştu.‘İşçisin sen, işçi kal’“İş zor geliyor ama mecburen boyun eğmek zorunda kalıyoruz” diyen Altun, üniversite okurken kurduğu hayallerin yıkıldığını belirterek “Hayal kırıklığı oldu ve olduğuyla kaldı. Hep oluyor zaten. Hayal kırıklığı hep bizim bir parçamız. Coğrafya kaderdir. İşçisin sen, işçi kal. Bu işi hiç sevmiyorum ama mecburen yapmak zorundayım. Geleceğimi, bu işe devam ediyor görüyorum” dedi.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, sakatat, üniversite, kpss