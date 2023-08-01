Beyaz yakalılar arasına girmeyi hayal ederken sakatata zorunlu geçiş yaptı: 'Coğrafya kaderdir'
14:58 01.08.2023 (güncellendi: 15:00 01.08.2023)
© Sputnik / Sertaç Kayar Kadir Altun
© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır’da, atanamayınca sakatat dükkanında işe başlayan muhasebe mezunu genç “Beyaz yakalı olmayı hayal ederken buraya düştük. Hayal kırıklığı oldu ve olduğuyla da kaldı. Coğrafya kaderdir” dedi.
Üniversite mezunu sayısı her yıl artarken mezun olan öğrencilerin alanlarında iş bulma imkanı da giderek zorlaşıyor. Yeterli istihdamın yaratılamaması sonucu üniversiteli işsiz sayısı bir milyonu geçtiği belirtiliyor. Mezun olan üniversite öğrencileri ya alanları dışında işlerde çalışmak zorunda kalıyor ya da uzunca bir süre işsiz kalıyor. Bunlardan biri de Diyarbakırlı 29 yaşındaki Kadir Altun.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Altun, Antalya Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nü okudu. Ailesine yük olmamak için üniversite yıllarında çalışarak masraflarını karşılayan Altun bin bir zorlukla okuduğu bölümden 2014 yılında mezun oldu, iki defa Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girdi. 70’in üzerinde puan alan Altun atanamayınca dede mesleği olan sakatat işine girdi.
'Bu hayat şartlarında bir şekilde tutunmak gerekiyor'
© Sputnik / Sertaç KayarSputnik’e konuşan Altun, zor şartlar altında okuduğunu anlattı: “KPSS’den 72 puan aldım ama atanamadığım için burada başladım. Okurken çok zorlandık. Hayalim üniversite okuyup beyaz yakalılar arasına girmek, yani düzgün bir işte çalışmaktı. Ama olmadı, buraya düştük. Babam da bana her zaman ‘Senin burada çalışmanı, bu ortama girmeni istemiyorum’ derdi. İyi bir üniversite okumamı istiyordu ama maalesef olmadı ve bu hayat şartlarında bir şekilde tutunmak gerekiyor."
Sputnik’e konuşan Altun, zor şartlar altında okuduğunu anlattı: “KPSS’den 72 puan aldım ama atanamadığım için burada başladım. Okurken çok zorlandık. Hayalim üniversite okuyup beyaz yakalılar arasına girmek, yani düzgün bir işte çalışmaktı. Ama olmadı, buraya düştük. Babam da bana her zaman ‘Senin burada çalışmanı, bu ortama girmeni istemiyorum’ derdi. İyi bir üniversite okumamı istiyordu ama maalesef olmadı ve bu hayat şartlarında bir şekilde tutunmak gerekiyor."
© Sputnik / Sertaç Kayar
‘Şu an üniversite okumak bence saçmalık’
Kendisiyle birlikte okuyan arkadaşlarının da atanamadığını ve kimisinin işsiz kaldığını ifade eden Altun “Bir arkadaşımın babası hamallık yaparak onu üniversitede okuttu. Okul birincisi olarak mezun oldu ama o da benimki gibi atanamadı ve şu an kafede garsonluk yapıyor. Ailesine bakmaya çalışıyor. Şu an üniversite okumak bence saçmalık. 8 yıl önce mezun oldum ama hala atanamadım, bir işe yaramadı” diye konuştu.
‘İşçisin sen, işçi kal’
“İş zor geliyor ama mecburen boyun eğmek zorunda kalıyoruz” diyen Altun, üniversite okurken kurduğu hayallerin yıkıldığını belirterek “Hayal kırıklığı oldu ve olduğuyla kaldı. Hep oluyor zaten. Hayal kırıklığı hep bizim bir parçamız. Coğrafya kaderdir. İşçisin sen, işçi kal. Bu işi hiç sevmiyorum ama mecburen yapmak zorundayım. Geleceğimi, bu işe devam ediyor görüyorum” dedi.