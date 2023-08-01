https://sputniknews.com.tr/20230801/besiktas-mert-gunokun-sozlesmesini-yeniledi-1074221270.html

Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş kulübü, milli takım kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T01:23+0300

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spor

beşiktaş

mert günok

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-2025 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 30 resmi maça çıktı.Ante Rebic, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktıBeşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk temsilcisi Tirana ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Çalışma, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.Yeni transfer Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına katıldı.Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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beşiktaş, mert günok