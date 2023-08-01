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Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş kulübü, milli takım kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T01:23+0300
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spor
beşiktaş
mert günok
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-2025 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 30 resmi maça çıktı.Ante Rebic, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktıBeşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk temsilcisi Tirana ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Çalışma, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.Yeni transfer Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına katıldı.Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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beşiktaş, mert günok
beşiktaş, mert günok

Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi

01:23 01.08.2023
© AAMert Günok
Mert Günok - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA
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Beşiktaş kulübü, milli takım kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-2025 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 30 resmi maça çıktı.

Ante Rebic, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk temsilcisi Tirana ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Çalışma, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.
Yeni transfer Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına katıldı.
Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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