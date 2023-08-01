https://sputniknews.com.tr/20230801/besiktas-iskelesinde-alkollu-bir-grup-sise-firlatip-polisin-burnunu-kirdi-1074241021.html

Beşiktaş İskelesi'nde alkollü bir grup şişe fırlatıp polisin burnunu kırdı

Beşiktaş İskelesi'nde alkollü bir grup şişe fırlatıp polisin burnunu kırdı

İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı'nda, gitarla yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık veren ve para toplayan alkollü gruba, vatandaşın ihbarı üzerine polis... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:50+0300

2023-08-01T13:50+0300

2023-08-01T13:50+0300

yaşam

polis

beşiktaş

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İstanbul'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Beşiktaş İskele Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başladı.İHA'da yer alan habere göre yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu.Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.Uyaran polislere küfür ve hakaret ettiler. Bunun üzerine çıkan tartışmada şüpheliler, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı.Burnu kırılan polis ameliyat edilecekOrtalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı. Arbede esnasında zanlılardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, grup uyarıya gelen polislerin üstüne yürüyor. Şahıslardan biri alkol şişesini polise fırlatıyor. Ardından gruptaki bir kişi, polis memuruna yumruk atıyor. Daha sonra da zanlılar polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirilen 7 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.Saldırganlar adliyeye sevk edildiÖte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 zanlı, “görevli memura mukavemet”, “tehdit ve hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Serhat Y.’nin ise “tehdit ve hakaret” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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polis, beşiktaş