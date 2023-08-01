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Belediye başkanı süpürge ve faraşı alıp sokakları süpürdü: 'Kendimi onların yerine koydum'
Belediye başkanı süpürge ve faraşı alıp sokakları süpürdü: 'Kendimi onların yerine koydum'
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Ağustos Dünya Empati Günü’nde üniformayı giydi, süpürge ve faraşı alıp sokakları süpürdü. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T15:13+0300
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yaşam
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belediye
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Muratpaşa Belediyesi, 6 yıl önce belediye meclisinin de aldığı kararla 1 Ağustos’u Dünya Empati Günü olarak kutlamaya başladı. Dünya Empati Günü, farklı olana karşı toleransın kalmadığı, şiddetin, fanatizmin, aşırı akımların yaygınlaştığı bir dünyada ‘bir arada yaşamaya’ dair çağrı olarak ortaya çıkarken Başkan Uysal, bu yıl üniformayı giydi, eline süpürge ve faraşı alıp sokakları süpürdü.Günün ilk saatlerinde Çubuk Beli türküsünü söyleyerek çalışmaya başlayan Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından da bir video yayınladı. Uysal, videoda şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20210521/isvecli-eski-belediye-baskani-copcu-oldu-1044559988.html
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Belediye başkanı süpürge ve faraşı alıp sokakları süpürdü: 'Kendimi onların yerine koydum'

15:13 01.08.2023
© İHAMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Ağustos Dünya Empati Günü’nde üniformayı giydi, süpürge ve faraşı alıp sokakları süpürdü.
Muratpaşa Belediyesi, 6 yıl önce belediye meclisinin de aldığı kararla 1 Ağustos’u Dünya Empati Günü olarak kutlamaya başladı. Dünya Empati Günü, farklı olana karşı toleransın kalmadığı, şiddetin, fanatizmin, aşırı akımların yaygınlaştığı bir dünyada ‘bir arada yaşamaya’ dair çağrı olarak ortaya çıkarken Başkan Uysal, bu yıl üniformayı giydi, eline süpürge ve faraşı alıp sokakları süpürdü.
Günün ilk saatlerinde Çubuk Beli türküsünü söyleyerek çalışmaya başlayan Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından da bir video yayınladı. Uysal, videoda şunları söyledi:
“6 yıl önce Muratpaşa Belediye Meclisi’mizde bir karar aldık. Her yıl 1 Ağustos'ta Empati Günü kutlayalım. Birbirimizin yerine kendimizi koyalım. Herkes herkesi anlasın. Bugün yine 1 Ağustos'tayız. Ben de sokaklarımızı süpüren, kimse evinden çıkmamışken şehri bize hazırlayan kardeşlerimin yerine kendimi koydum. Nüfusumuzun iki katına çıktığı yaz aylarında, yüksek sıcaklar altında çok zor bir iş. Yere çöp bırakan komşularımızı uyaralım. Yer altı konteynerlerimizde kapağı açmaya üşenip yan tarafa çöp bırakan komşularımızı uyaralım. Bilelim ki her çöpü temizleyen bir insan evladı. Alın teri döken bir işçi kardeşimiz var. 1 Ağustos Dünya Empati Günü kutlu olsun.”
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