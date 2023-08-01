https://sputniknews.com.tr/20230801/bakan-simsek-reel-sektor-temsilcileriyle-gorustu-1074220392.html

Bakan Şimşek, reel sektör temsilcileriyle görüştü

Bakan Şimşek, reel sektör temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektör temsilcileriyle sektörün sorunlarını ve ekonomideki son gelişmeleri görüştü. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T00:10+0300

2023-08-01T00:10+0300

2023-08-01T00:10+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hafize gaye erkan

reel sektör

rifat hisarcıklıoğlu

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın da aralarında olduğu reel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.Bakanlıktaki görüşmede, reel sektörün sorunları ve ekonomideki son durum değerlendirildi.Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek başkanlığında Merkez Bankası Başkanı'mız Hafize Gaye Erkan ve ekonomi bürokrasisi ile bir araya geldik. Yeni makroekonomi politikaları konusunda istişarelerde bulunduk. Reel sektörümüzün talep ve beklentilerini ilettik."

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mehmet şimşek, hafize gaye erkan, reel sektör, rifat hisarcıklıoğlu, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)