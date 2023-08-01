https://sputniknews.com.tr/20230801/bahceliden-yerel-secim-mesaji-11-ili-tek-tek-saydi-1074230414.html
Bahçeli'den 'yerel seçim' mesajı: 11 ili tek tek saydı
Bahçeli'den 'yerel seçim' mesajı: 11 ili tek tek saydı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 ili sayarak, "Belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve Cumhur'un yönetimine geçmelidir" dedi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T11:10+0300
2023-08-01T11:10+0300
2023-08-01T11:14+0300
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Bahçeli'den 'yerel seçim' mesajı: 11 ili tek tek saydı
11:10 01.08.2023 (güncellendi: 11:14 01.08.2023) Abone ol
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 ili sayarak, "Belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve Cumhur'un yönetimine geçmelidir" dedi.