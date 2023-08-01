https://sputniknews.com.tr/20230801/ankarada-simide-zam-1074228910.html
Ankara'da simide zam
Ankara'da simide zam
Ankara'da simit fiyatı 10 liraya yükseldi. Yeni fiyatın bugün itibarıyla geçerli olacağı bildirildi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T10:43+0300
2023-08-01T10:43+0300
2023-08-01T10:43+0300
ekonomi
zam
simit
un
ankara
ekonomi
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Ankara'da simide zam geldi.Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, maliyet artışlarına dikkat çekerek simitin fiyatına 3 TL'lik zam yapıldığını söyledi.Böylelikle simit fiyatı yüzde 42 zamlanmış oldu. 100 gramlık Ankara Simiti 3 TL'lik zam ile 10 liradan satılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230731/izmirde-toplu-ulasima-zam-tam-binis-13-tl-oldu-1074206576.html
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zam, simit, un, ankara, ekonomi
zam, simit, un, ankara, ekonomi
Ankara'da simide zam
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Ankara'da simit fiyatı 10 liraya yükseldi. Yeni fiyatın bugün itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.
Ankara'da simide zam geldi.
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, maliyet artışlarına dikkat çekerek simitin fiyatına 3 TL'lik zam yapıldığını söyledi.
Böylelikle simit fiyatı yüzde 42 zamlanmış oldu. 100 gramlık Ankara Simiti 3 TL'lik zam ile 10 liradan satılacak.