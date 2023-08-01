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https://sputniknews.com.tr/20230801/anayasa-mahkemesinin-sonuclandirdigi-bireysel-basvuru-sayisi-400-bini-asti-1074259271.html
Anayasa Mahkemesi'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 400 bini aştı
Anayasa Mahkemesi'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 400 bini aştı
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den bu yana yapılan yaklaşık 520 bin başvurudan 400 bin 877'sini sonuçlandırdı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T20:29+0300
2023-08-01T20:29+0300
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anayasa mahkemesi
başvuru
bireysel başvuru
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Yüksek Mahkeme'nin 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2023 dönemine ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.Buna göre, Anayasa Mahkemesi'ne belirtilen dönemde 519 bin 539 bireysel başvuru yapıldı. Başvurulardan 400 bin 877'sini karara bağlayan Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 77,2 oldu. Derdest dosya sayısı ise 118 bin 662 olarak kayıtlara geçti.Sonuçlandırılan başvurulardan 314 bin 716'sında kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 70 bin 58 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1166 başvuruda hak ihlali olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, 1551 başvuruda diğer, 13 bin 386 başvuruda idari ret kararları aldı.Anayasa Mahkemesinin en az bir hakkın ihlaline hükmettiği 70 bin 58 başvurudan 35 bin 407'si hakkında 2022'de karar verilirken, bunun oranı yüzde 50,5 olarak kayıtlara geçti.Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin bugüne kadar 115 bin 535 başvurunun yapıldığı Yüksek Mahkeme, bunlardan 69 bin 248'ini karara bağladı.Anayasa Mahkemesinin bir ve birden fazla hak ihlaline karar verdiği 71 bin 189 başvurudan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu.Makul sürede yargılanma hakkını 3 bin 511 ihlal kararıyla ifade özgürlüğü, 3 bin 489 kararla mülkiyet hakkı ihlali, 3 bin 454 kararla adil yargılanma hakkının ihlali ve diğer ihlal kararları takip etti.
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anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi , başvuru, bireysel başvuru

Anayasa Mahkemesi'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 400 bini aştı

20:29 01.08.2023
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA
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Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den bu yana yapılan yaklaşık 520 bin başvurudan 400 bin 877'sini sonuçlandırdı.
Yüksek Mahkeme'nin 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2023 dönemine ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.
Buna göre, Anayasa Mahkemesi'ne belirtilen dönemde 519 bin 539 bireysel başvuru yapıldı. Başvurulardan 400 bin 877'sini karara bağlayan Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 77,2 oldu. Derdest dosya sayısı ise 118 bin 662 olarak kayıtlara geçti.
Sonuçlandırılan başvurulardan 314 bin 716'sında kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 70 bin 58 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1166 başvuruda hak ihlali olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, 1551 başvuruda diğer, 13 bin 386 başvuruda idari ret kararları aldı.
Anayasa Mahkemesinin en az bir hakkın ihlaline hükmettiği 70 bin 58 başvurudan 35 bin 407'si hakkında 2022'de karar verilirken, bunun oranı yüzde 50,5 olarak kayıtlara geçti.
Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin bugüne kadar 115 bin 535 başvurunun yapıldığı Yüksek Mahkeme, bunlardan 69 bin 248'ini karara bağladı.
Anayasa Mahkemesinin bir ve birden fazla hak ihlaline karar verdiği 71 bin 189 başvurudan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu.
Makul sürede yargılanma hakkını 3 bin 511 ihlal kararıyla ifade özgürlüğü, 3 bin 489 kararla mülkiyet hakkı ihlali, 3 bin 454 kararla adil yargılanma hakkının ihlali ve diğer ihlal kararları takip etti.
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