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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/42-kisiye-mezar-olan-apartmanin-betonu-standart-disi-cikti-1074246479.html
42 kişiye mezar olan apartmanın betonu 'standart dışı' çıktı
42 kişiye mezar olan apartmanın betonu 'standart dışı' çıktı
Kahramanmaraş depremleri sonrası Adana'da yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın betonu "standart dışı" çıktı. Tutuklanan müteahhitler... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T15:30+0300
2023-08-01T15:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
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Adana’daki Ekim Apartmanı’nın Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmasına ilişkin tutuklanan müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.Savcılıkça hazırlanan ve Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, apartmanının yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.Raporda, yapı yükleriyle ilgili standartlar eşliğinde değerlendirilen apartmanın üzerine inşa edildiği zeminde, herhangi bir taşıma gücü veya oturma sorunu tespit edilmediği belirtildi.Apartmanın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir neden bulunmadığı anlatılan raporda, “Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin anılan binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya’nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.” ifadesi kullanıldı.Suçlamaları kabul etmediEkim Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat’ta tutuklanmıştı. iki isim hakkıda 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Cem Akkaya savcılıkta, “Normalde diğer müteahhitler 6,5 torba çimento koyarken biz 7,5 torba koyduk. İnşaat yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde ifade vermişti.Tamer Erginkoç da “Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş, söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir.” ifadesini kullanmıştı.
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deprem, kahramanmaraş
deprem, kahramanmaraş

42 kişiye mezar olan apartmanın betonu 'standart dışı' çıktı

15:30 01.08.2023
© Fotoğraf42 kişiye mezar olan apartmanın betonu 'standart dışı' çıktı
42 kişiye mezar olan apartmanın betonu 'standart dışı' çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Fotoğraf
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Kahramanmaraş depremleri sonrası Adana'da yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın betonu "standart dışı" çıktı. Tutuklanan müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adana’daki Ekim Apartmanı’nın Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmasına ilişkin tutuklanan müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan ve Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, apartmanının yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.
Raporda, yapı yükleriyle ilgili standartlar eşliğinde değerlendirilen apartmanın üzerine inşa edildiği zeminde, herhangi bir taşıma gücü veya oturma sorunu tespit edilmediği belirtildi.
Apartmanın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir neden bulunmadığı anlatılan raporda, “Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin anılan binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya’nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Ekim Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat’ta tutuklanmıştı. iki isim hakkıda 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Cem Akkaya savcılıkta, “Normalde diğer müteahhitler 6,5 torba çimento koyarken biz 7,5 torba koyduk. İnşaat yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde ifade vermişti.
Tamer Erginkoç da “Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş, söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir.” ifadesini kullanmıştı.
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