https://sputniknews.com.tr/20230731/voleybolcu-hande-baladina-tehdit-can-guvenligim-yok-1074191912.html
Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: 'Can güvenliğim yok'
Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: 'Can güvenliğim yok'
Son olarak 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın, gelen tehdit mesajları üzerine savcılığa... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T11:57+0300
2023-07-31T11:57+0300
2023-07-31T12:01+0300
spor
tehdit
suç duyurusu
voleybol
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın, FIVB Milletler Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun ardından 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler almaya başladı.Sabah'ın haberine göre; Mustafa N. isimli kişi "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı.Saldırgan kişi Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı takımına yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" tehditlerinde bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduTehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan yıldız voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230717/ebrar-karakurt-boynumda-bana-yargi-yukleyenlerin-utanclarindan-yapilma-altin-madalya-1073616280.html
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tehdit, suç duyurusu, voleybol
tehdit, suç duyurusu, voleybol
Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: 'Can güvenliğim yok'
11:57 31.07.2023 (güncellendi: 12:01 31.07.2023) Abone ol
Son olarak 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın, gelen tehdit mesajları üzerine savcılığa başvurdu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın, FIVB Milletler Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun ardından 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler almaya başladı.
Sabah'ın haberine göre; Mustafa N. isimli kişi "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı.
Saldırgan kişi Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı takımına yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" tehditlerinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu
Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan yıldız voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.