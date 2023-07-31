Türk bilim insanından meme kanserine karşı elektronik sütyen

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Saray’dan Avrupa medyasına yasak
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
10:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
13:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ve kabul edildi: Askerlik yaş tavanını 27’den 30’a çıktı
14:16
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
14:35
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı
18:34
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Interpol çıkışı: Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek
18:55
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
19:40
1 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Senato üyesi Risch, Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi
20:39
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, ATACMS füzelerini Kiev yönetimine verecek mi?
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi
21:20
1 dk
ÖZEL HABER
Kiev’in terör saldırısına sessiz kalan BM’ye eleştiri
22:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Asya kaplan sivrisineği' tehlikesi büyüyor!
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230731/turk-bilim-insanindan-meme-kanserine-karsi-elektronik-sutyen-1074211466.html
Türk bilim insanından meme kanserine karşı elektronik sütyen
Türk bilim insanından meme kanserine karşı elektronik sütyen
Türk fizikçi Canan Dağdeviren, meme kanserini teşhis eden elektronik sütyen geliştirdi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T17:16+0300
2023-07-31T17:41+0300
yaşam
sütyen
elektronik
kalp
pil
kanser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074210341_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_84c41d6e5ec087bc1458d59ff3163c12.jpg
Dünyaca ünlü bilim insanı ve giyilebilir kalp pilinin mucidi Türk fizikçi Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk oldu. Forbes Dergisinin ‘30 yaş altı 30 bilim insanı’ listesine girdi. Cilt kanserini tespit için bir cihaz geliştirdi, giyilebilir kalp pili projesiyle tüm dünyada ses getirdi.NTV'nin aktardığına göre, ABD’de yaşayan Doktor Canan Dağdeviren bu kez meme kanserine karşı elektronik sütyen geliştirdi. Dağdeviren ve ekibinin ürettiği giyilebilir ultrason tarama cihazı, meme kanserinin teşhisi için hayati önem taşıyor.Hiçbir uzmanlık gerektirmeyen elektronik sütyen, ultrasonik alıcılarıyla kanserli dokuları tespit edebiliyor. Doktora gitmeye gerek kalmadan günlük olarak tarama yapılabiliyor.Dağdeviren bu sayede periyodik tarama ile gözden kaçabilecek vakaların yakalanabileneceğini vurguladı.Teyzesi ilham olduÇalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdüren Doç. Dr. Canan Dağdeviren proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söyledi.Dağdeviren, sosyal medya mesajında "Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz" notu ile paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/dudak-yarasi-kanser-cikti-kol-derisinden-yeni-dudak-yapildi-1073029157.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074210341_83:0:582:374_1920x0_80_0_0_1cbd5444cb2366abe4fac779cf767491.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sütyen, elektronik, kalp, pil, kanser
sütyen, elektronik, kalp, pil, kanser

Türk bilim insanından meme kanserine karşı elektronik sütyen

17:16 31.07.2023 (güncellendi: 17:41 31.07.2023)
© Fotoğraf : Instagram/canandagdevirenTürk bilim insanı Canan Dağdeviren'den meme kanserine karşı elektronik sütyen
Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'den meme kanserine karşı elektronik sütyen - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© Fotoğraf : Instagram/canandagdeviren
Abone olTelegram
Türk fizikçi Canan Dağdeviren, meme kanserini teşhis eden elektronik sütyen geliştirdi.
Dünyaca ünlü bilim insanı ve giyilebilir kalp pilinin mucidi Türk fizikçi Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk oldu. Forbes Dergisinin ‘30 yaş altı 30 bilim insanı’ listesine girdi. Cilt kanserini tespit için bir cihaz geliştirdi, giyilebilir kalp pili projesiyle tüm dünyada ses getirdi.
NTV'nin aktardığına göre, ABD’de yaşayan Doktor Canan Dağdeviren bu kez meme kanserine karşı elektronik sütyen geliştirdi. Dağdeviren ve ekibinin ürettiği giyilebilir ultrason tarama cihazı, meme kanserinin teşhisi için hayati önem taşıyor.
Hiçbir uzmanlık gerektirmeyen elektronik sütyen, ultrasonik alıcılarıyla kanserli dokuları tespit edebiliyor. Doktora gitmeye gerek kalmadan günlük olarak tarama yapılabiliyor.
Dağdeviren bu sayede periyodik tarama ile gözden kaçabilecek vakaların yakalanabileneceğini vurguladı.

Teyzesi ilham oldu

Çalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdüren Doç. Dr. Canan Dağdeviren proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söyledi.
Dağdeviren, sosyal medya mesajında "Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz" notu ile paylaştı.
Kol derisinden dudak yapılan İsrafil Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
TÜRKİYE
Dudak yarası kanser çıktı: Kol derisinden yeni dudak yapıldı
30 Haziran , 13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала