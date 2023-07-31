https://sputniknews.com.tr/20230731/turk-bilim-insanindan-meme-kanserine-karsi-elektronik-sutyen-1074211466.html

Türk bilim insanından meme kanserine karşı elektronik sütyen

Türk bilim insanından meme kanserine karşı elektronik sütyen

Türk fizikçi Canan Dağdeviren, meme kanserini teşhis eden elektronik sütyen geliştirdi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T17:16+0300

2023-07-31T17:16+0300

2023-07-31T17:41+0300

yaşam

sütyen

elektronik

kalp

pil

kanser

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Dünyaca ünlü bilim insanı ve giyilebilir kalp pilinin mucidi Türk fizikçi Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk oldu. Forbes Dergisinin ‘30 yaş altı 30 bilim insanı’ listesine girdi. Cilt kanserini tespit için bir cihaz geliştirdi, giyilebilir kalp pili projesiyle tüm dünyada ses getirdi.NTV'nin aktardığına göre, ABD’de yaşayan Doktor Canan Dağdeviren bu kez meme kanserine karşı elektronik sütyen geliştirdi. Dağdeviren ve ekibinin ürettiği giyilebilir ultrason tarama cihazı, meme kanserinin teşhisi için hayati önem taşıyor.Hiçbir uzmanlık gerektirmeyen elektronik sütyen, ultrasonik alıcılarıyla kanserli dokuları tespit edebiliyor. Doktora gitmeye gerek kalmadan günlük olarak tarama yapılabiliyor.Dağdeviren bu sayede periyodik tarama ile gözden kaçabilecek vakaların yakalanabileneceğini vurguladı.Teyzesi ilham olduÇalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdüren Doç. Dr. Canan Dağdeviren proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söyledi.Dağdeviren, sosyal medya mesajında "Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz" notu ile paylaştı.

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