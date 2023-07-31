https://sputniknews.com.tr/20230731/turizmden-6-ayda-217-milyar-dolarlik-gelir-1074194353.html
Turizmden 6 ayda 21.7 milyar dolarlık gelir
Turizmden 6 ayda 21.7 milyar dolarlık gelir
Turizm gelirleri yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 27 artarak 21,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 23 milyona yaklaştı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T12:21+0300
2023-07-31T12:21+0300
2023-07-31T12:21+0300
ekonomi
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
turist
antalya
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı.Turizm gelirleri yılın ilk altı 6 aylık döneminde yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bine yükseldi.Kişi başı gelir 100 dolarBakan Ersoy, kişi başı gelirle ilgili olarak, "Kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şu anda 100 dolarları görmeye başladı Türkiye. Yüzde 50’den fazla olumlu çalışmalar sayesinde artış gerçekleşti. 100 dolarlara gelmiş olduk." diye konuştu.Otel doluluklarıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Deprem, iklim, Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların yoğun konut alımı ve otel yerine bu konutlarda konaklamaları, ayrıca dünyadaki alım gücünün daralması dolulukları etkiledi." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230730/antalyada-turist-rekoru-1074171538.html
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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turist, antalya, mehmet nuri ersoy
turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turist, antalya, mehmet nuri ersoy
Turizmden 6 ayda 21.7 milyar dolarlık gelir
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Turizm gelirleri yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 27 artarak 21,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 23 milyona yaklaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı.
Turizm gelirleri yılın ilk altı 6 aylık döneminde yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bine yükseldi.
Kişi başı gelir 100 dolar
Bakan Ersoy, kişi başı gelirle ilgili olarak, "Kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şu anda 100 dolarları görmeye başladı Türkiye. Yüzde 50’den fazla olumlu çalışmalar sayesinde artış gerçekleşti. 100 dolarlara gelmiş olduk." diye konuştu.
Otel doluluklarıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Deprem, iklim, Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların yoğun konut alımı ve otel yerine bu konutlarda konaklamaları, ayrıca dünyadaki alım gücünün daralması dolulukları etkiledi." dedi.