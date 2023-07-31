https://sputniknews.com.tr/20230731/tunc-soyerden-grev-aciklamasi-gonul-ister-ki-daha-yuksek-maaslar-verelim-1074202173.html

Tunç Soyer'den grev açıklaması: 'Gönül ister ki daha yüksek maaşlar verelim'

Tunç Soyer'den grev açıklaması: 'Gönül ister ki daha yüksek maaşlar verelim'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvayda işçilerin başlattığı greve ilişkin, "Gönül ister ki daha yüksek maaşlar verelim. Ancak hem... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T14:19+0300

2023-07-31T14:19+0300

2023-07-31T14:19+0300

türkiye

izmir

tunç soyer

grev

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvayda işçilerin başlattığı greve ilişkin, "Gönül ister ki daha yüksek maaşlar verelim. Ancak hem sorumluluklarımız ve zorunluluklarımız hem de ekonomik gerçekler, bu rakamlar çerçevesinde kalmamızı gerektiriyor" dedi. Soyer, grev kararının kentte ciddi mağduriyete neden olduğunu belirterek, İzmirlilerin bu mağduriyeti hak etmediğini söyledi.Soyer, yaptığı açıklamada, metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro A.Ş. ile Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 27 Şubat 2023'ten bu yana devam ettiğini, bu sabah 04.00'e kadar anlaşma sağlanamadığını, yetkili sendika kararıyla iki işletmede de grev başlatıldığını kaydetti.Toplu ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıyı asgariye indirmek amacıyla otobüs ve vapur seferlerinin artırıldığını, tramvay duraklarının geçici olarak otobüs durağı olarak kullanıldığını bildiren Soyer, TİS görüşmelerinde uzlaşmayı isteyen taraf olduklarını ve eşit işe eşit ücret anlayışıyla hareket etiklerini ifade etti.Metro ve tramvay çalışanlarına belediye şirketleri içerisindeki en iyi şartları sunduklarını kaydeden Soyer, en yüksek giydirilmiş net ücrette yüzde 105 artışla 25 bin 009 lira teklif ettiklerini, sendikanın ise aynı ücrette 39 bin 685 lira talep ettiğini bildirdi.Soyer, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230731/izmirde-metro-ve-tramvay-calisanlari-grevde-ulasimda-aksamalar-yasaniyor-1074193008.html

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