https://sputniknews.com.tr/20230731/ttbden-intorn-hekimlerin-maaslari-arttirilsin-talebi-1074216556.html

TTB, intörn hekim maaşlarının artırılması talebinde bulundu

TTB, intörn hekim maaşlarının artırılması talebinde bulundu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde öğrenim gören intörn hekimlerin ücretleri arasındaki farkın... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T20:12+0300

2023-07-31T20:12+0300

2023-07-31T20:13+0300

ekonomi

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

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TTB'den yapılan açıklamada, YÖK Kanunu uyarınca, intörn hekimlere devlet üniversitelerinde asgari ücret ödemesi yapıldığı, vakıf üniversitelerinde ise "4702 gösterge" rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda ödeme yapıldığı hatırlatıldı.Bu durum nedeniyle devlet ve vakıf üniversitelerindeki intörn hekim maaşlarında 5 kata varan farklar oluşabildiği ve farklı üniversitelerdeki intörn hekimlerden TTB'ye başvurular yapıldığı belirtilen açıklamada, eşitsizliğin giderilmesi için YÖK Başkanlığına yazı yazıldığı bildirildi.Açıklamada, "Vakıf üniversitesi mezunu hekimlerin de mecburi hizmet gibi yükümlülükleri olduğu göz önüne alındığında tüm intörn hekim maaşlarının en az asgari ücret olarak genel bütçeden karşılanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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ttb, türk tabipleri birliği (ttb)