https://sputniknews.com.tr/20230731/trumpin-gizli-belgeler-davasinda-suclanan-mar-a-lago-yoneticisi-hakim-karsisina-cikti-1074219424.html
Trump'ın 'gizli belgeler' davasında suçlanan Mar-a-Lago yöneticisi hakim karşısına çıktı
Trump'ın 'gizli belgeler' davasında suçlanan Mar-a-Lago yöneticisi hakim karşısına çıktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da yönetici Carlos De Oliveira, 'gizli belgeler' suçlaması kapsamında hakim karşısına... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T22:34+0300
2023-07-31T22:34+0300
2023-07-31T22:34+0300
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Miami'deki James Lawrence King Federal Adalet Binası'nda yapılan duruşmada, De Oliveria, güvenlik kamerası kayıtlarının yok edilmesi için Trump'a ve yardımcısı Walt Nauta'ya yardım etmekle suçlandı.Savcıların iddianamesinde, De Oliveria'nın 'patron istedi' diyerek güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştığı, bu konuda ayrıca soruşturma sırasında yalan söylediği ve adaleti engellemeye çalıştığı kaydedildi.De Oliveria, ilk duruşmada kendisini temsil edecek henüz bir avukat bulamadığı için suçlamalara herhangi bir cevap vermeyerek süre istedi.Yargıç, De Oliveria'nın 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi ve duruşmayı 10 Ağustos'a erteledi.Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler olayıEski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.Trump, baskını siyasi olarak nitelerken, soruşturmaya özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.Aynı davada, Trump'ın yardımcısı Walt Nauta da devlete ait gizli belgelerin saklanmasında patronuna yardım etmek ve bu konuda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmış, 6 Temmuz’da hakim karşısına çıkarak iddiaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230731/trumpa-acilan-davalarin-masraflari-icin-fon-olusturulacak-1074204428.html
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donald trump, gizli belge, abd, florida, mar-a-lago, carlos de oliveira
donald trump, gizli belge, abd, florida, mar-a-lago, carlos de oliveira
Trump'ın 'gizli belgeler' davasında suçlanan Mar-a-Lago yöneticisi hakim karşısına çıktı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da yönetici Carlos De Oliveira, 'gizli belgeler' suçlaması kapsamında hakim karşısına çıktı.
Miami'deki James Lawrence King Federal Adalet Binası'nda yapılan duruşmada, De Oliveria, güvenlik kamerası kayıtlarının yok edilmesi için Trump'a ve yardımcısı Walt Nauta'ya yardım etmekle suçlandı.
Savcıların iddianamesinde, De Oliveria'nın 'patron istedi' diyerek güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştığı, bu konuda ayrıca soruşturma sırasında yalan söylediği ve adaleti engellemeye çalıştığı kaydedildi.
De Oliveria, ilk duruşmada kendisini temsil edecek henüz bir avukat bulamadığı için suçlamalara herhangi bir cevap vermeyerek süre istedi.
Yargıç, De Oliveria'nın 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi ve duruşmayı 10 Ağustos'a erteledi.
Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler olayı
Eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.
Trump, baskını siyasi olarak nitelerken, soruşturmaya özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.
İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.
Aynı davada, Trump'ın yardımcısı Walt Nauta da devlete ait gizli belgelerin saklanmasında patronuna yardım etmek ve bu konuda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmış, 6 Temmuz’da hakim karşısına çıkarak iddiaları reddetmişti.