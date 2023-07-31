https://sputniknews.com.tr/20230731/ticaret-bakanligi-e-ihracatin-payini-yuzde-10a-cikarmayi-hedefliyor-1074212429.html

Ticaret Bakanlığı e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor

Ticaret Bakanlığı e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ihracatın genel ihracattaki payının desteklerle yüzde 1.5'ten yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T17:59+0300

2023-07-31T17:59+0300

2023-07-31T17:59+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ihracat

e-ticaret

satış

e-satış

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21. yüzyılda çağın getirdiği teknolojik ilerlemeyle dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşüm ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarının yakından takip edildiği bildirildi.E-ihracat destek paketiyle ihracatçıların bu dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Oluşturduğumuz destek paketleriyle, e-ihracatımızın genel ihracatımız içerisindeki payını yüzde 1.5'ten yüzde 10'a çıkarmak ve böylece dünyada hızla yükselmekte olan sınır ötesi e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin ve aktif bir şekilde rol almasına yardımcı olmak hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.Bakanlıkça hazırlanan 'e-ihracat destek paketi' ile tüm e-ihracat ekosistemini kapsayacak şekilde firmaların, KOBİ'lerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesine, tanıtılmasına, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak 'E-İhracat Konsorsiyumları' ile 'Türkiye E-İhracat Platformu' kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine olanak sağlandığı kaydedildi.Dünya ticaretinde sınırları aşan ticari hayatta ihracatçıların ve üreticilerin pazar paylarını koruması ve daha efektif bir şekilde sınırlarını genişletmesi için gerekli tüm imkanların sağlandığı vurgulanarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatın gelişmesi adına E-ihracat ayağını da güçlendirmek, geliştirmek adına çalışmaların devam ettiği bildirildi.Bakanlıkça e-ihracat yapan firmalara sağlanan destekler şöyle sıralandı:

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ticaret bakanlığı, ihracat, e-ticaret, satış, e-satış