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Tekel bayisine silahlı saldırıda şüphelilerden biri daha yakalandı: Ayrıntılar ortaya çıktı
Tekel bayisine silahlı saldırıda şüphelilerden biri daha yakalandı: Ayrıntılar ortaya çıktı
Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırıda bir şüpheli daha yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırının faillerinden S.Ö.’nün yakalanarak... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T07:13+0300
2023-07-31T07:13+0300
türkiye
esenyurt
cinayet
tekel bayi
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Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, kamuoyunun gündemine oturdu. Dün silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.Ö, hakkında ek gözaltı kararı verilmesi sonrası, bugün de bir şüpheli daha yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."Ek gözaltı kararıGüzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü dün gözaltına almıştı. Şüpheli M.Ö hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı kararı verildi.Bu karar üzerine şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli M.Ö'nün buradaki işlemleri sürüyor.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö ve T.Ö.,'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.İstanbul Valiliği'nden açıklamaİstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 28 Temmuz saat 23.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine ivedilikle olay yerine güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.Açıklamada, iş yerine gelen M.Ö, A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. isimli şüphelilerin o sırada iş yerinde bulunan Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ile Yusuf Erzen'e silahla ateş açarak yaraladıklarının ve bir araç ile olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği aktarılarak "112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır isimli şahıslar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişler, tedavisi devam eden yaralı Yusuf Erzen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Görevlilerimizin çalışmaları kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan M.Ö. 29 Temmuz'da Esenyurt ilçesinde yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Şüphelinin olay sırasında yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 tabanca ile 50 fişek ele geçirildiği bildirildi.Cinayetin nedeni ortaya çıktıCinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi.Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.Tekel bayisine silahlı saldırıEsenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurtta-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-tekel-bayisine-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1074165584.html
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Tekel bayisine silahlı saldırıda şüphelilerden biri daha yakalandı: Ayrıntılar ortaya çıktı

07:13 31.07.2023
© İHAEsenyurt saldırı
Esenyurt saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© İHA
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Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırıda bir şüpheli daha yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırının faillerinden S.Ö.’nün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan olayın nedeninin küfürlü Whatsapp paylaşımı olduğu biliniyor. Gözaltına alınan diğer şüpheli M.Ö, hakkında ek gözaltı kararı verildi.
Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, kamuoyunun gündemine oturdu. Dün silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.Ö, hakkında ek gözaltı kararı verilmesi sonrası, bugün de bir şüpheli daha yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Ek gözaltı kararı

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü dün gözaltına almıştı. Şüpheli M.Ö hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı kararı verildi.
Bu karar üzerine şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli M.Ö'nün buradaki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö ve T.Ö.,'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 28 Temmuz saat 23.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine ivedilikle olay yerine güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, iş yerine gelen M.Ö, A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. isimli şüphelilerin o sırada iş yerinde bulunan Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ile Yusuf Erzen'e silahla ateş açarak yaraladıklarının ve bir araç ile olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği aktarılarak "112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır isimli şahıslar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişler, tedavisi devam eden yaralı Yusuf Erzen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Görevlilerimizin çalışmaları kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan M.Ö. 29 Temmuz'da Esenyurt ilçesinde yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Şüphelinin olay sırasında yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 tabanca ile 50 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi.

Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

Tekel bayisine silahlı saldırı

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
TÜRKİYE
Esenyurt’ta tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yakalandı: Cinayetin nedeni netleşti
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