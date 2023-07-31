https://sputniknews.com.tr/20230731/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-kupyansk-cephesinde-ilerliyor-1074209755.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Kupyansk cephesinde ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Kupyansk cephesinde ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Kupyansk cephesinde saldırmaya devam ettiğini belirtti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T16:37+0300

2023-07-31T16:37+0300

2023-07-31T16:37+0300

dünya

donetsk

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün basın toplantısında, “Kupyansk cephesinde, Batı ordu grubunun taarruz ekipleri, topçu ve hava desteğini alarak, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Kuzemovka köyündeki saldırı eylemlerini sürdürerek daha elverişli konumlar ele geçirdi” ifadesini kullandı.Donetsk cephesinde, Rus ordusunun düşman güçlerin 11 saldırısını başarıyla püskürttüğü bildirilirken Ukrayna ordusunun kaybı en az 220 asker, üç zırhlı savaş aracı, beş otomobil, ABD yapımı iki adet M777 topçu sistemini, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 obüsü, Gvozdika topçu sistemi, Msta-B ve D-20 obüsleri, ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı olarak gerçekleşti.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde, Ukrayna ordu mevzilerine topçu ve hava saldırıları düzenlendi, Ukrayna ordusunun iki saldırısı püskürtüldü, beş sabotaj grubu etkisiz hale getirildi. Düşmanın bu iki cephedeki toplam kaybı yaklaşık 275 asker, 3 tank, altı savaş aracı, üç zırhlı savaş aracı, beş otomobil, ABD yapımı М109 Paladin ve М777 obüsleri, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, Msta-B ve D-20 obüsleri oldu.Krasnıy Liman cephesinde, düşman mevzilerine topçu ve hava saldırılarının düzenlenmesi sonucu, Ukrayna ordusunun yaklaşık 140 askeri, iki zırhlı savaş aracı, üç kamyoneti, D-20 ve D-30 obüsleri, Gvozdika obüsü etkisiz hale getirildi.Harkov Bölgesi’nde, Ukrayna ordusu için insansız hava araçlarının üretildiği bir atölye vuruldu.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka ilçesinde, Ukrayna ordusunun Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Ayrıca 23 İHA’nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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donetsk, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov