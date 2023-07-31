https://sputniknews.com.tr/20230731/rusya-merkez-bankasi-rus-ekonomisi-ikinci-ceyrekte-yuzde-48-buyudu-1074217662.html
Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.8 büyüdü
Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.8 büyüdü
Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 büyüdüğünü belirtti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:51+0300
2023-07-31T21:51+0300
2023-07-31T21:51+0300
ekonomi
rusya
merkez bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055734898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1f6c6d7158c6d876ae8cb8a51a0a30d.jpg
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rusya’nın ekonomik büyümesi, 2023’ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4.8 olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Bu yılın ilk çeyreğinde Rus ekonomisinin yüzde 1.8 oranında küçülmüştü.Merkez Baknası, üçüncü çeyrekte yüzde 3.6 ve dördüncü çeyrekte yüzde 1.5’lik büyüme bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-merkez-bankasindan-faiz-artirimi-1073809550.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055734898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_046d68365dcdf0030d6dd7b9bd5766b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, merkez bankası
Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.8 büyüdü
Abone ol
Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 büyüdüğünü belirtti.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rusya’nın ekonomik büyümesi, 2023’ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4.8 olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Bu yılın ilk çeyreğinde Rus ekonomisinin yüzde 1.8 oranında küçülmüştü.
Merkez Baknası, üçüncü çeyrekte yüzde 3.6 ve dördüncü çeyrekte yüzde 1.5’lik büyüme bekliyor.