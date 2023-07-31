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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230731/rusya-disisleri-abd-rusyaya-karsi-rotasindan-vazgecerse-belarustaki-nukleer-silahlar-cekilebilir-1074218590.html
Rusya Dışişleri: ABD Rusya'ya karşı rotasından vazgeçerse Belarus’taki nükleer silahlar çekilebilir
Rusya Dışişleri: ABD Rusya'ya karşı rotasından vazgeçerse Belarus’taki nükleer silahlar çekilebilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT İkinci Dairesi Direktörü Aleksey Polişuk, taktik nükleer silahların Belarus'tan çekilmesinin ABD'nin Rusya'ya karşı rotasından... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:55+0300
2023-07-31T21:55+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
nükleer
rusya dışişleri bakanlığı
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Rus diplomat Polişuk, Sputnik’e demecinde Belarus'a konuşlandırılan taktik nükleer silahların çekilmesinin ancak ABD'nin ve NATO’nun Rusya'ya karşı rotasından vazgeçmesi, Amerikan nükleer silahlarının Avrupa’dan çekilmesi ve altyapının imha edilmesi durumunda mümkün olabileceğini söyledi.“Rus taktik nükleer silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılması, NATO ve Washington'un uzun yıllardır istikrarsızlaştırıcı nükleer politikasına ve son zamanlarda Avrupa güvenliğinin kilit alanlarında meydana gelen köklü değişikliklere bir yanıttı” diyen Polişuk, bunun Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin güvenliğini sağlamaya yönelik zorunlu bir karar olduğunu vurguladı.‘Moskova ve Minsk'in muharebe eğitim merkezleri askeri birlikler bazında çalışacak’Rus ve Belarus askeri personelinin ortak eğitimine yönelik muharebe eğitim merkezlerinin hemen hemen her tür birlik için oluşturulabileceğini ve askeri birlikler temelinde çalışacaklarını kaydeden Polişuk, şöyle konuştu: “Şu anda Birlik Devleti’nin askeri güvenliğini sağlamaya yönelik ortak önlemler planı uygulanıyor, ortak bölgesel askeri birlik devrede ve iki ülkenin topraklarında düzenli olarak büyük ölçekli ortak tatbikatlar düzenleniyor.”Belarus’un iki bölgesindeki Rus askeri tesislerin bulunma süresinin 25 yıl uzatıldığını, ayrıca 2025 yılına kadar askeri-teknik işbirliği programının onaylandığını kaydeden Polişuk, ayrıca Rusya ile Belarus arasındaki askeri personelin ortak eğitimine yönelik muharebe eğitim merkezlerinin oluşturulması ve işletilmesine ilişkin anlaşmanın onay sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.‘Ukrayna, tahıl anlaşmasının sona ermesinin ardından ihracatta sorun yaşayacak’Ukrayna’nın ‘tahıl anlaşması’ olmadan tahıl ihracatıyla ilgili sorunlar yaşayacağına dikkat çeken Polişuk, Ukrayna tahıl ihracatındaki mevcut sorunların büyük ölçüde yapay olduğunu, ‘sorunun tahıl anlaşmasını sadece ticari amaçlarla kullananların kusurundan kaynaklandığını’ ifade etti.“Anlaşmanın paket halinde imzalanmış olması, ayrıca Asya, Afrika ve Ortadoğu'daki en muhtaç ülkelere gıda sağlamaya yönelik orijinal insani hedefleri göz ardı edildi” diyen Polişuk, şöyle devam etti: "Anlaşma hala yürürlükteyken Kiev kontrolündeki limanlar ve deniz insani yardım koridoru, Rus sivil ve askeri tesislerine yönelik provokasyonlar ve saldırılar için, ayrıca askeri amaçlı ürünlerin taşınması ve Karadeniz (Tahıl) Girişimi'ne aykırı terör saldırıları için kullanıldı.”Kiev’in Batılı küratörlerinin alternatif rotaları daha aktif bir şekilde devreye almasını önerdiklerini, ancak Ukrayna’nın bu konuda da zorluklar yaşadığını, zira Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Polonya’nın Ukrayna tahılının transit geçişine izin verdiklerini, ancak rekabet nedeniyle tahılı kabul etmeyi reddettiklerini hatırlatan diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa süre önce Letonya, limanlarını vermeye hazır olduğunu açıklayarak Ukrayna'ya tahıl ihracatında yardım etmek için gönüllü oldu. Ancak onlara ulaşmanın en kısa yolu, Kiev'in ilişkileri bozduğu Belarus’tan geçiyor. Yani Rusya'nın olmadığı her yer ya sorunlu ya da çıkmaza giriyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-belarusa-yerlestirecegimiz-nukleer-baslik-sayisini-aciklamayacagiz-1072802855.html
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rusya, belarus, nükleer, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, belarus, nükleer, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri: ABD Rusya'ya karşı rotasından vazgeçerse Belarus’taki nükleer silahlar çekilebilir

21:55 31.07.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT İkinci Dairesi Direktörü Aleksey Polişuk, taktik nükleer silahların Belarus'tan çekilmesinin ABD'nin Rusya'ya karşı rotasından vazgeçmesi durumunda mümkün olabileceğini belirtti.
Rus diplomat Polişuk, Sputnik’e demecinde Belarus'a konuşlandırılan taktik nükleer silahların çekilmesinin ancak ABD'nin ve NATO’nun Rusya'ya karşı rotasından vazgeçmesi, Amerikan nükleer silahlarının Avrupa’dan çekilmesi ve altyapının imha edilmesi durumunda mümkün olabileceğini söyledi.
“Rus taktik nükleer silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılması, NATO ve Washington'un uzun yıllardır istikrarsızlaştırıcı nükleer politikasına ve son zamanlarda Avrupa güvenliğinin kilit alanlarında meydana gelen köklü değişikliklere bir yanıttı” diyen Polişuk, bunun Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin güvenliğini sağlamaya yönelik zorunlu bir karar olduğunu vurguladı.

‘Moskova ve Minsk'in muharebe eğitim merkezleri askeri birlikler bazında çalışacak’

Rus ve Belarus askeri personelinin ortak eğitimine yönelik muharebe eğitim merkezlerinin hemen hemen her tür birlik için oluşturulabileceğini ve askeri birlikler temelinde çalışacaklarını kaydeden Polişuk, şöyle konuştu: “Şu anda Birlik Devleti’nin askeri güvenliğini sağlamaya yönelik ortak önlemler planı uygulanıyor, ortak bölgesel askeri birlik devrede ve iki ülkenin topraklarında düzenli olarak büyük ölçekli ortak tatbikatlar düzenleniyor.”
Belarus’un iki bölgesindeki Rus askeri tesislerin bulunma süresinin 25 yıl uzatıldığını, ayrıca 2025 yılına kadar askeri-teknik işbirliği programının onaylandığını kaydeden Polişuk, ayrıca Rusya ile Belarus arasındaki askeri personelin ortak eğitimine yönelik muharebe eğitim merkezlerinin oluşturulması ve işletilmesine ilişkin anlaşmanın onay sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

‘Ukrayna, tahıl anlaşmasının sona ermesinin ardından ihracatta sorun yaşayacak’

Ukrayna’nın ‘tahıl anlaşması’ olmadan tahıl ihracatıyla ilgili sorunlar yaşayacağına dikkat çeken Polişuk, Ukrayna tahıl ihracatındaki mevcut sorunların büyük ölçüde yapay olduğunu, ‘sorunun tahıl anlaşmasını sadece ticari amaçlarla kullananların kusurundan kaynaklandığını’ ifade etti.
“Anlaşmanın paket halinde imzalanmış olması, ayrıca Asya, Afrika ve Ortadoğu'daki en muhtaç ülkelere gıda sağlamaya yönelik orijinal insani hedefleri göz ardı edildi” diyen Polişuk, şöyle devam etti: "Anlaşma hala yürürlükteyken Kiev kontrolündeki limanlar ve deniz insani yardım koridoru, Rus sivil ve askeri tesislerine yönelik provokasyonlar ve saldırılar için, ayrıca askeri amaçlı ürünlerin taşınması ve Karadeniz (Tahıl) Girişimi'ne aykırı terör saldırıları için kullanıldı.”
Kiev’in Batılı küratörlerinin alternatif rotaları daha aktif bir şekilde devreye almasını önerdiklerini, ancak Ukrayna’nın bu konuda da zorluklar yaşadığını, zira Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Polonya’nın Ukrayna tahılının transit geçişine izin verdiklerini, ancak rekabet nedeniyle tahılı kabul etmeyi reddettiklerini hatırlatan diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa süre önce Letonya, limanlarını vermeye hazır olduğunu açıklayarak Ukrayna'ya tahıl ihracatında yardım etmek için gönüllü oldu. Ancak onlara ulaşmanın en kısa yolu, Kiev'in ilişkileri bozduğu Belarus’tan geçiyor. Yani Rusya'nın olmadığı her yer ya sorunlu ya da çıkmaza giriyor.”
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
DÜNYA
Rusya: Belarus’a yerleştireceğimiz nükleer başlık sayısını açıklamayacağız
23 Haziran , 20:58
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