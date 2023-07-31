https://sputniknews.com.tr/20230731/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-ucaklari-turkiyedeki-yanginlara-yaklasik-13-bin-ton-su-doktu-1074186859.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçakları Türkiye’deki yangınlara yaklaşık 1.3 bin ton su döktü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçakları Türkiye’deki yangınlara yaklaşık 1.3 bin ton su döktü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kuruma ait uçakların Türkiye’deki yangınlara müdahale etmeye başladıklarından bu yana yaklaşık 1.3 bin ton su döktüklerini... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T10:35+0300

2023-07-31T10:35+0300

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türkiye

rusya

türkiye

yangın

yangın söndürme

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, kuruma ait uçaklar, Türkiye’deki yangınlara müdahale etmeye başladıkları günden bu yana yaklaşık 1.3 bin ton su döktü, sadece son bir günde ise 117 ton su döküldü.Açıklamada, “Gün içinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Be-200ÇS amfibi uçakları Çeşme şehri bölgesinde çıkan doğal yangınları bertaraf etti. Yanan alanlara 117 ton su döküldü. Germencik yakınlarında çıkan yangın söndürüldü. Uçaklarımızın Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışmaya başladıklarından bu yana toplamda yaklaşık 1.3 bin ton köpük yapıcı su döküldü” ifadelerine yer verildi.Yangın söndürme çalışmalarının kuvvetli rüzgar, çarpık arazi ve suyun dağ göllerinden de alınması gibi koşullar nedeniyle zorlaştığı kaydedildi.

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