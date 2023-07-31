https://sputniknews.com.tr/20230731/rus-gucleri-zaporojye-bolgesinde-nato-silah-ve-muhimmati-bulunan-depo-tespit-etti-1074211215.html

Rus güçleri, Zaporojye Bölgesi'nde NATO silah ve mühimmatı bulunan depo tespit etti

Rus güçleri, Zaporojye Bölgesi'nde NATO silah ve mühimmatı bulunan depo tespit etti

Rus kolluk kuvvetleri, son dönemde Ukrayna ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan Zaporojye Bölgesi'nde NATO yapımı silah ve mühimmatı bulunan bir depo... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T17:10+0300

2023-07-31T17:10+0300

2023-07-31T17:10+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

donetsk

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan 4 bölgeden biri olan Zaporojye Bölgesi'nde sabotaj düzenlemek için getirildiği belirlenen NATO yapımı silah ve mühimmat ele geçirildi.Sputnik'e konuşan bir kolluk yetkilisi, "Zaporojye Bölgesi'ndeki anti-sabotaj faaliyetleri sırasında kolluk ve ordu güçlerinin ortak çabalarıyla NATO yapımı silah ve mühimmatın bulunduğu bir depo tespit edildi. Bu silahlar, bölgede sabotaj düzenlemek için daha önceden hazırlanmış. Uzmanlarımızın koordineli ve cesur eylemleri sayesinde Zaporojye topraklarında bir dizi sabotajı önlediğimizi söyleyebilirim" dedi.Gizli depoda NATO ülkelerinde üretilen el bombaları, şarjörler, havan silahı bulunduğunu anlatan yetkili, tüm silah ve mühimmatın bir poligonda belirlenen usullere uygun olarak imha edildiğini ekledi.Zaporojye Bölgesi, 27 Eylül 2002'de yapılan referandum sonucunda Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri ve Herson Bölgesi ile birlikte Rusya topraklarına katılmıştı.

rusya

zaporojye

donetsk

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rusya, zaporojye, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)