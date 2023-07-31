https://sputniknews.com.tr/20230731/rus-askeri-doktolardan-inanilmaz-ameliyat-bir-askerin-bacagindan-patlamamis-mermi-cikarildi-1074026039.html
Rus askeri doktorlardan mucizevi ameliyat: Bir askerin bacağından patlamamış mermi çıkarıldı
Rus askeri doktorlardan mucizevi ameliyat: Bir askerin bacağından patlamamış mermi çıkarıldı
Artyomovsk yönündeki cephenin güney kanadından, Tula Hava İndirme Kuvvetlerinin tıbbi müfrezesine 30 mm'lik mühimmatın patlamadan sol bacağına sıkışmış bir... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T19:43+0300
2023-07-31T19:43+0300
2023-07-31T19:44+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Askeri doktorlar, bu çok tehlikeli ameliyatı gerçekleştirmek için vücut koruyucu zırhları içinde ve patlayıcı uzmanlarının gözetiminde çalışmak zorunda kaldı. Ameliyatın görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.Cerrahlar yara bölgesini 3D projeksiyonunda inceledi. Bu sayede yumuşak doku hasarının ve mühimmatın bulunduğu yerin daha kesin bir şekilde incelenmesi mümkün oldu.Ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Askeri doktorlar mühimmatı çıkardı. Askerin artık hayati tehlikesi bulunmuyor.Hava indirme kuvvetlerinin askeri doktorları cesaret ve kahramanlık ortaya koyarak, kendi hayatlarını tehlikeye atarak her gün son derece zor ameliyatları gerçekleştiriyor ve yaralı silah arkadaşlarını hayatlarını kurtarıyor.
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Tula Hava İndirme Birliği’nin askeri doktorları, harekat bölgesinde benzersiz bir operasyon gerçekleştirdi
Tula Hava İndirme Birliği’nin askeri doktorları, harekat bölgesinde benzersiz bir operasyon gerçekleştirdi
2023-07-31T19:43+0300
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video, artyomovsk, rusya, ukrayna, видео, rusya savunma bakanlığı
video, artyomovsk, rusya, ukrayna, видео, rusya savunma bakanlığı
Rus askeri doktorlardan mucizevi ameliyat: Bir askerin bacağından patlamamış mermi çıkarıldı
19:43 31.07.2023 (güncellendi: 19:44 31.07.2023) Abone ol
Artyomovsk yönündeki cephenin güney kanadından, Tula Hava İndirme Kuvvetlerinin tıbbi müfrezesine 30 mm'lik mühimmatın patlamadan sol bacağına sıkışmış bir asker teslim edildi. Mermi, mucizevi bir şekilde patlamadı.
Askeri doktorlar, bu çok tehlikeli ameliyatı gerçekleştirmek için vücut koruyucu zırhları içinde ve patlayıcı uzmanlarının gözetiminde çalışmak zorunda kaldı. Ameliyatın görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Cerrahlar yara bölgesini 3D projeksiyonunda inceledi. Bu sayede yumuşak doku hasarının ve mühimmatın bulunduğu yerin daha kesin bir şekilde incelenmesi mümkün oldu.
Ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Askeri doktorlar mühimmatı çıkardı. Askerin artık hayati tehlikesi bulunmuyor.
Hava indirme kuvvetlerinin askeri doktorları cesaret ve kahramanlık ortaya koyarak, kendi hayatlarını tehlikeye atarak her gün son derece zor ameliyatları gerçekleştiriyor ve yaralı silah arkadaşlarını hayatlarını kurtarıyor.