https://sputniknews.com.tr/20230731/real-madrid-arda-gulerin-lisansini-askiya-alabilir-1074181230.html
Real Madrid, Arda Güler'in lisansını askıya alabilir
Real Madrid, Arda Güler'in lisansını askıya alabilir
Real Madrid, yeni transferi Arda'nın lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabilir. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T00:15+0300
2023-07-31T00:15+0300
2023-07-31T00:15+0300
spor
arda güler
real madrid
futbol
la liga
lisans
dondurma
askıya alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_58b952e1383a9bf108a41b0500be1e75.jpg
Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.NTV'nin Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230729/arda-guler-sakatligi-nedeniyle-real-madridin-abd-kampindan-ayriliyor-1074159042.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_23:0:1500:1108_1920x0_80_0_0_62139fca774a6270410060dd1c0adcc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, real madrid, futbol, la liga, lisans, dondurma, askıya alma
arda güler, real madrid, futbol, la liga, lisans, dondurma, askıya alma
Real Madrid, Arda Güler'in lisansını askıya alabilir
Abone ol
Real Madrid, yeni transferi Arda'nın lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabilir.
Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.
Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.
Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.
NTV'nin Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.
Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.