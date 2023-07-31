https://sputniknews.com.tr/20230731/real-madrid-arda-gulerin-lisansini-askiya-alabilir-1074181230.html

Real Madrid, Arda Güler'in lisansını askıya alabilir

Real Madrid, Arda Güler'in lisansını askıya alabilir

Real Madrid, yeni transferi Arda'nın lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabilir. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

real madrid

futbol

la liga

lisans

dondurma

askıya alma

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Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.NTV'nin Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230729/arda-guler-sakatligi-nedeniyle-real-madridin-abd-kampindan-ayriliyor-1074159042.html

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arda güler, real madrid, futbol, la liga, lisans, dondurma, askıya alma