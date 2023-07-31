https://sputniknews.com.tr/20230731/polyanskiy-kiev-isidin-canli-kalkan-taktigini-uyguluyor-1074217247.html
Polyanskiy: Kiev, IŞİD'in canlı kalkan taktiğini uyguluyor
Polyanskiy: Kiev, IŞİD'in canlı kalkan taktiğini uyguluyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, özel askeri harekatın başından beri kullandığı terör teknikleri yelpazesini genişleten Ukrayna'nın... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T20:56+0300
2023-07-31T20:56+0300
2023-07-31T20:56+0300
ukrayna krizi
dmitriy polyanskiy
bm
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/09/1042997075_0:117:1600:1017_1920x0_80_0_0_25c54a4e033eb72fd954b4a7ecd9748b.jpg
BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusu toplantısında konuşan Polyanskiy, Kiev rejiminin çatışmalar sırasında kullandığı tekniklerin terör örgütlerine ait olduğunun altını çizdi.Rus diplomat, "Özel askeri harekatın başından bu yana Kiev rejimi, silahlı faaliyetler yürütürken kullandığı terör tekniklerinin yelpazesini genişletti ve IŞİD'in canlı kalkan taktiğini kullanmaya başladı" dedi.Polyanskiy, Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkelerin kendi tebaalarının terör eylemlerini kınamalarını beklemenin naiflik olacağını da kaydetti.
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/09/1042997075_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_116cee3da1cf3cf9ebf8e474d3829804.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy polyanskiy, bm, kiev
dmitriy polyanskiy, bm, kiev
Polyanskiy: Kiev, IŞİD'in canlı kalkan taktiğini uyguluyor
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, özel askeri harekatın başından beri kullandığı terör teknikleri yelpazesini genişleten Ukrayna'nın IŞİD'in canlı kalkan taktiğini uyguladığını vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusu toplantısında konuşan Polyanskiy, Kiev rejiminin çatışmalar sırasında kullandığı tekniklerin terör örgütlerine ait olduğunun altını çizdi.
Rus diplomat, "Özel askeri harekatın başından bu yana Kiev rejimi, silahlı faaliyetler yürütürken kullandığı terör tekniklerinin yelpazesini genişletti ve IŞİD'in canlı kalkan taktiğini kullanmaya başladı" dedi.
Polyanskiy, Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkelerin kendi tebaalarının terör eylemlerini kınamalarını beklemenin naiflik olacağını da kaydetti.