https://sputniknews.com.tr/20230731/polyanskiy-kiev-isidin-canli-kalkan-taktigini-uyguluyor-1074217247.html

Polyanskiy: Kiev, IŞİD'in canlı kalkan taktiğini uyguluyor

Polyanskiy: Kiev, IŞİD'in canlı kalkan taktiğini uyguluyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, özel askeri harekatın başından beri kullandığı terör teknikleri yelpazesini genişleten Ukrayna'nın... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T20:56+0300

2023-07-31T20:56+0300

2023-07-31T20:56+0300

ukrayna krizi

dmitriy polyanskiy

bm

kiev

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BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusu toplantısında konuşan Polyanskiy, Kiev rejiminin çatışmalar sırasında kullandığı tekniklerin terör örgütlerine ait olduğunun altını çizdi.Rus diplomat, "Özel askeri harekatın başından bu yana Kiev rejimi, silahlı faaliyetler yürütürken kullandığı terör tekniklerinin yelpazesini genişletti ve IŞİD'in canlı kalkan taktiğini kullanmaya başladı" dedi.Polyanskiy, Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkelerin kendi tebaalarının terör eylemlerini kınamalarını beklemenin naiflik olacağını da kaydetti.

kiev

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dmitriy polyanskiy, bm, kiev