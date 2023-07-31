Patruşev: Ukrayna'da kazanacağımız zafer, küresel güç dengesindeki değişimlere güçlü ivme katacak

Rusya'nın Avrupa topraklarının kuzeybatısındaki Karelya Cumhuriyeti'nin Petrozavodsk kentinde güvenlik konularının masaya yatırıldığı bir toplantıya katılan Patruşev, Ukrayna'da kazanılacak zaferin doğuracağı bazı etkileri anlattı.



Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatının 'küresel çoğunluk' denen yeni bir olgu ortaya çıkardığını kaydeden Patruşev, birçok ülkenin bağımsız bir şekilde kalkınmaya, ulusal çıkarlarını gözetmeye, ABD ve diğer Batı ülkelerinin hegemonyasından kurtulmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.



Rusya'nın Batı'ya karşı Ukrayna'da kazanacağı zaferin küresel güç dengelerindeki değişimlere güçlü bir ivme kazandıracağını belirten Patruşev, bunun çok merkezli dünya düzeninin, karşılıklı saygıya ve eşit diyaloğa dayanan uluslararası ilişkilerin lehine olacağını vurguladı.