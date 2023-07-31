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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230731/patrusev-kiev-rejimi-yarali-ukraynali-askerlerin-organlarini-aliyor-1074204542.html
Patruşev: Kiev rejimi, yaralı Ukraynalı askerlerin organlarını alıyor
Patruşev: Kiev rejimi, yaralı Ukraynalı askerlerin organlarını alıyor
Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kiev rejiminin yaralı askerlerini biyomalzeme olarak kullandığı, organlarını çalarak nakilde kullandığına... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T15:02+0300
2023-07-31T15:02+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
ukrayna
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Patruşev, Rusya’nın Petrazovodsk şehrinde düzenlenen güvenlik konulu bir toplantıda, “Ukraynalıları sadece et gibi saldırılara atmıyorlar, ki bu saldırılar büyük kayıplara yol açıyor, ama aynı zamanda aldığımız bilgiye göre, Ukrayna ordusunun yaralı askerleri biyomalzeme olarak kullanarak gizlice onların organlarını nakil için çıkarıyorlar” ifadesini kullandı.Patruşev, “Galiba bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy geçen yıl, rıza alınmadan insan organlarının naklini öngören nakil yasasını imzaladı” dedi.
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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna

Patruşev: Kiev rejimi, yaralı Ukraynalı askerlerin organlarını alıyor

15:02 31.07.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kiev rejiminin yaralı askerlerini biyomalzeme olarak kullandığı, organlarını çalarak nakilde kullandığına ilişkin bilgi elde ettiklerini belirtti.
Patruşev, Rusya’nın Petrazovodsk şehrinde düzenlenen güvenlik konulu bir toplantıda, “Ukraynalıları sadece et gibi saldırılara atmıyorlar, ki bu saldırılar büyük kayıplara yol açıyor, ama aynı zamanda aldığımız bilgiye göre, Ukrayna ordusunun yaralı askerleri biyomalzeme olarak kullanarak gizlice onların organlarını nakil için çıkarıyorlar” ifadesini kullandı.
Patruşev, “Galiba bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy geçen yıl, rıza alınmadan insan organlarının naklini öngören nakil yasasını imzaladı” dedi.
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