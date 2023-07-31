https://sputniknews.com.tr/20230731/patrusev-kiev-rejimi-yarali-ukraynali-askerlerin-organlarini-aliyor-1074204542.html

Patruşev: Kiev rejimi, yaralı Ukraynalı askerlerin organlarını alıyor

Patruşev: Kiev rejimi, yaralı Ukraynalı askerlerin organlarını alıyor

Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kiev rejiminin yaralı askerlerini biyomalzeme olarak kullandığı, organlarını çalarak nakilde kullandığına... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T15:02+0300

2023-07-31T15:02+0300

2023-07-31T15:02+0300

ukrayna krizi

nikolay patruşev

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

ukrayna

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Patruşev, Rusya’nın Petrazovodsk şehrinde düzenlenen güvenlik konulu bir toplantıda, “Ukraynalıları sadece et gibi saldırılara atmıyorlar, ki bu saldırılar büyük kayıplara yol açıyor, ama aynı zamanda aldığımız bilgiye göre, Ukrayna ordusunun yaralı askerleri biyomalzeme olarak kullanarak gizlice onların organlarını nakil için çıkarıyorlar” ifadesini kullandı.Patruşev, “Galiba bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy geçen yıl, rıza alınmadan insan organlarının naklini öngören nakil yasasını imzaladı” dedi.

ukrayna

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2023

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Sputnik Türkiye

nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna