https://sputniknews.com.tr/20230731/nijerdeki-bazi-bakanlar-askeri-cunta-tarafindan-gozaltina-alindi-1074213324.html
Nijer'deki bazı bakanlar askeri cunta tarafından gözaltına alındı
Nijer'deki bazı bakanlar askeri cunta tarafından gözaltına alındı
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan cunta, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hükümetindeki bazı bakanlar ve yetkilileri gözaltına aldı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T18:24+0300
2023-07-31T18:24+0300
2023-07-31T18:24+0300
dünya
darbe
nijer
gözaltı
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Cumhurbaşkanı Bazum'un partisi PNDS-Tarayya'dan yapılan yazılı açıklamada, darbecilerin, gece yarısı bazı parti yetkilileri ile bakanları gözaltına aldığı duyuruldu.Açıklamada, İçişleri Bakanı Hama Amadou Souley, Maden Bakanı Hadiza Ousseini ve Ulaştırma Bakanı Oumarou Malam Alma'nın gözaltına alındığı kaydedildi.Cunta ile Bazum arasında arabuluculuk rolü üstlenen eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun oğlu Petrol Bakanı Sani Issoufou Mahamadou'nun da gözaltına alınan bakanlar arasında olduğu belirtildi.Açıklamada, bu sabah itibarıyla birçok bakana ulaşılamadığı bilgisi paylaşılarak, keyfi gözaltılarla demokrasi destekçilerinin korkutulmaya çalışıldığı vurgulandı.Nijer'deki darbeNijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Omar) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-disislerinden-nijer-ordusuna-devlet-baskani-bazoumu-serbest-birakin-1074063819.html
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darbe, nijer, gözaltı
Nijer'deki bazı bakanlar askeri cunta tarafından gözaltına alındı
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Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan cunta, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hükümetindeki bazı bakanlar ve yetkilileri gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı Bazum'un partisi PNDS-Tarayya'dan yapılan yazılı açıklamada, darbecilerin, gece yarısı bazı parti yetkilileri ile bakanları gözaltına aldığı duyuruldu.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Hama Amadou Souley, Maden Bakanı Hadiza Ousseini ve Ulaştırma Bakanı Oumarou Malam Alma'nın gözaltına alındığı kaydedildi.
Cunta ile Bazum arasında arabuluculuk rolü üstlenen eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun oğlu Petrol Bakanı Sani Issoufou Mahamadou'nun da gözaltına alınan bakanlar arasında olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu sabah itibarıyla birçok bakana ulaşılamadığı bilgisi paylaşılarak, keyfi gözaltılarla demokrasi destekçilerinin korkutulmaya çalışıldığı vurgulandı.
Nijer'deki darbe
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Omar) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.