https://sputniknews.com.tr/20230731/nijerde-cunta-disisleri-bakanini-fransa-ile-isbirligi-yapmakla-sucladi-1074192041.html

Nijer'de cunta, Dışişleri Bakanı'nı Fransa ile işbirliği yapmakla suçladı

Nijer'de cunta, Dışişleri Bakanı'nı Fransa ile işbirliği yapmakla suçladı

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou'nun, Fransa'nın, Devlet Başkanlığı Sarayı'nı bombalamasına... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T11:58+0300

2023-07-31T11:58+0300

2023-07-31T12:01+0300

dünya

nijer

mohamed bazoum

darbe

fransa

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Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) sözcüsü Amadou Abdramane tarafından devlet televizyonundan okunan bildiride, kendini 'geçici hükümet başkanı' ilan eden Dışişleri Bakanı Massaoudou'nun, Fransa'ya, Devlet Başkanlığı Sarayı'nı bombalama yetkisi verdiği öne sürüldü.Cunta tarafından okunan başka bir bildiride de bazı Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinin, dün gösteri yapan darbe destekçilerinin üzerine biber gazı sıktığı iddiasında bulunuldu. Bildiride, ülke ismi belirtilmezken, olay sonucu 6 kişinin yaralandığı savunuldu.Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

nijer

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