Nijer'de cunta, Dışişleri Bakanı'nı Fransa ile işbirliği yapmakla suçladı
11:58 31.07.2023 (güncellendi: 12:01 31.07.2023)
© AA / Balima BoureimaNijer'de protestolar
© AA / Balima Boureima
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou'nun, Fransa'nın, Devlet Başkanlığı Sarayı'nı bombalamasına izin veren bir belge imzaladığını iddia etti.
Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) sözcüsü Amadou Abdramane tarafından devlet televizyonundan okunan bildiride, kendini 'geçici hükümet başkanı' ilan eden Dışişleri Bakanı Massaoudou'nun, Fransa'ya, Devlet Başkanlığı Sarayı'nı bombalama yetkisi verdiği öne sürüldü.
Cunta tarafından okunan başka bir bildiride de bazı Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinin, dün gösteri yapan darbe destekçilerinin üzerine biber gazı sıktığı iddiasında bulunuldu. Bildiride, ülke ismi belirtilmezken, olay sonucu 6 kişinin yaralandığı savunuldu.
Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
© AANijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk faaliyetlerine başlayan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno (solda), Bazoum (sağda) ile bir araya geldi.
Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk faaliyetlerine başlayan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno (solda), Bazoum (sağda) ile bir araya geldi.
© AA