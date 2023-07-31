https://sputniknews.com.tr/20230731/muglada-orman-yangini-cikti-1074213205.html

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T18:17+0300

2023-07-31T18:17+0300

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yaşam

muğla

orman yangını

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Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230731/istanbulda-tem-otoyolu-yaninda-orman-yangini-1074200094.html

muğla

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muğla, orman yangını