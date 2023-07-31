https://sputniknews.com.tr/20230731/muglada-orman-yangini-cikti-1074213205.html
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T18:17+0300
2023-07-31T18:17+0300
2023-07-31T18:23+0300
yaşam
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orman yangını
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Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.Ekipler, yangına müdahaleye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230731/istanbulda-tem-otoyolu-yaninda-orman-yangini-1074200094.html
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muğla, orman yangını
Muğla'da orman yangını çıktı
18:17 31.07.2023 (güncellendi: 18:23 31.07.2023) Abone ol
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahaleye başladı.