https://sputniknews.com.tr/20230731/motorine-zam-bekleniyor-sali-gununden-itibaren-gecerli-olacak-1074186107.html
Motorine zam bekleniyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Motorine zam bekleniyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL'lik zam bekleniyor. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T09:26+0300
2023-07-31T09:26+0300
2023-07-31T09:26+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt zammı
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.Benzin fiyatlarında değişiklik gözükmüyor ama motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL'lik bir artış bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.09 TL'de satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230730/motorine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074167331.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt zammı
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt zammı
Motorine zam bekleniyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak
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Motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL'lik zam bekleniyor.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Benzin fiyatlarında değişiklik gözükmüyor ama motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL'lik bir artış bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.09 TL'de satılıyor.