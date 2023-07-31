https://sputniknews.com.tr/20230731/motorine-zam-bekleniyor-sali-gununden-itibaren-gecerli-olacak-1074186107.html

Motorine zam bekleniyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak

Motorine zam bekleniyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak

Motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL'lik zam bekleniyor. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T09:26+0300

2023-07-31T09:26+0300

2023-07-31T09:26+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt zammı

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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.Benzin fiyatlarında değişiklik gözükmüyor ama motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL'lik bir artış bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.09 TL'de satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230730/motorine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074167331.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt zammı