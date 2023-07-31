https://sputniknews.com.tr/20230731/moldova-istihbarat-ve-guvenlik-servisi-fsbyle-ortaklik-anlasmasini-feshetti-1074218005.html
Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, FSB'yle ortaklık anlaşmasını feshetti
Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, FSB'yle ortaklık anlaşmasını feshetti
Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile 1990'lı yıllarda imzalanan ortaklık anlaşmasını feshettiklerini duyurdu. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:42+0300
2023-07-31T21:42+0300
2023-07-31T21:42+0300
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Moldova'daki Batı yanlısı hükümet, Rusya'yla ikili ilişkileri ve işbirliğini kısıtlamaya yönelik adımlarına devam ediyor.Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, internet sitesinden yayınladığı açıklamada, "Bugün 31 Temmuz'da İstihbarat ve Güvenlik Servisi, gerekli hukuki prosedürleri başlatarak Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle ortaklık anlaşmasını feshetti. Resmi bildirimler, Rusya makamlarına gönderildi" ifadelerini kullandı.Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile işbirliği anlaşmasının feshedilmesi için Moldova Dışişleri Bakanlığı üzerinden gerekli önlemlerin alındığını da bildirdi.Rus istihbarat servisleriyle ilişkilerin Şubat 2022'den itibaren kesildiğini ve bundan dolayı söz konusu anlaşmaların pratikte hüküm ifade etmediğini kaydeden Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, "1994 yılında imzalanan bu anlaşmaların hükümleri, ek protokoller de dahil olmak üzere, Rus istihbarat servislerinin temsilcilerinin Dinyester'in sol bölgesinde varlık göstermesini savunmak için Rusya'nın atıf yaptığı hukuki maddeler oldu" iddiasında bulundu.Moldova yönetimi, son hasmane adım olarak, geçen hafta başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının azaltma kararı almıştı.Karara tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağı mesajını göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230726/moldovanin-rus-elciligindeki-personel-sayisini-azaltmasina-kremlinden-tepki-yanitsiz-kalmayacak-1074023156.html
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Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, FSB'yle ortaklık anlaşmasını feshetti
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Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile 1990'lı yıllarda imzalanan ortaklık anlaşmasını feshettiklerini duyurdu.
Moldova'daki Batı yanlısı hükümet, Rusya'yla ikili ilişkileri ve işbirliğini kısıtlamaya yönelik adımlarına devam ediyor.
Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, internet sitesinden yayınladığı açıklamada, "Bugün 31 Temmuz'da İstihbarat ve Güvenlik Servisi, gerekli hukuki prosedürleri başlatarak Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle ortaklık anlaşmasını feshetti. Resmi bildirimler, Rusya makamlarına gönderildi" ifadelerini kullandı.
Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile işbirliği anlaşmasının feshedilmesi için Moldova Dışişleri Bakanlığı üzerinden gerekli önlemlerin alındığını da bildirdi.
Rus istihbarat servisleriyle ilişkilerin Şubat 2022'den itibaren kesildiğini ve bundan dolayı söz konusu anlaşmaların pratikte hüküm ifade etmediğini kaydeden Moldova İstihbarat ve Güvenlik Servisi, "1994 yılında imzalanan bu anlaşmaların hükümleri, ek protokoller de dahil olmak üzere, Rus istihbarat servislerinin temsilcilerinin Dinyester'in sol bölgesinde varlık göstermesini savunmak için Rusya'nın atıf yaptığı hukuki maddeler oldu" iddiasında bulundu.
Moldova yönetimi, son hasmane adım olarak, geçen hafta başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının azaltma kararı almıştı.
Karara tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağı mesajını göndermişti.