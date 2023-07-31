https://sputniknews.com.tr/20230731/moda-krali-olarak-anilan-nail-yurdakul-hayatini-kaybetti-1074194066.html

'Moda kralı' olarak anılan Nail Yurdakul hayatını kaybetti

'Moda kralı' olarak anılan Nail Yurdakul hayatını kaybetti

Birçok ünlünün terzisi olan modacı Nail Yurdakul, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T12:24+0300

2023-07-31T12:24+0300

2023-07-31T12:24+0300

yaşam

modacı

turgut özal

tasarım

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Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Nail Yurdakul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yurdakul'un cenazesi, Köyceğiz'de ikindi vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.Nail Yurdakul kimdir?Askerden döndükten sonra 1951'de İstanbul'da terzi çıraklığına başlayan Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsünde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Burada ilk iş yerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi.Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti.Boğaz Köprüsü'nde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu.'Moda kralı' olarak anıldıPazen kumaştan 1966'da hazırladığı elbise Madrid'deki tekstil fuarında birinci seçilen Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı ve "Moda Kralı" olarak anılmaya başladı.Yurdakul, 1965'te Milli Mücadele döneminde giydiklerinden çok etkilendiği Atatürk'ün bir kıyafetini yeniden modernize ederek dikti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kıyafeti çok beğendi ve "Milli Mücadele Çaprazı" ismini verdi. Yurdakul ayrıca Türkiye'de ilk Atatürk kıyafetleri defilesini yaptı. "Milli Mücadele Çaprazı" şu anda Tunus'ta bir müzede sergileniyor.Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşungeçirmez yelek dikmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230730/usta-senarist-safa-onal-hayatini-kaybetti-1074176725.html

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